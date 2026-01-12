Dünyaca ünlü Louvre müzesi ziyarete kapatıldı! Bu defa hırsızlık değil

Fransa'da, geçtiğimiz aylarda yaşanan soygunla gündeme gelen dünyaca ünlü Louvre Müzesi, çalışanların yeniden greve gitmesi nedeniyle ziyarete kapalı kalacak. Müze yönetimi tarafından yapılan açıklamada, personel yetersizliğinden dolayı kapılarını bugün ziyaretçilere açmayacakları belirtildi.

Louvre Müzesi çalışanları, 2025 Aralık'tan bu yana çalışma koşulları ve müzenin güvenlik sorunları sebebiyle belli aralıklarla greve gidiyor.

Müzede 26 Kasım'da vananın yanlışlıkla açılmasının ardından Mısır antik eserlerinin olduğu bölmedeki odalardan birinin tavanında su sızıntısı meydana gelmiş ve yüzlerce eser zarar görmüştü.

Louvre Müzesi'ndeki teknik aksaklıklar ve elverişsiz bina koşullarına dikkat çeken sendikalar, su baskını gibi kazaların binanın bakımsızlığından gerçekleştiğini ve öngörülebilir olduğunu belirtmiş, yönetimi gerekli tedbirleri almamakla suçlamış ve 15 Aralık'ta grev çağrısında bulunmuştu.

15 Aralık'taki grevden sonra 5 Ocak'ta sendikaların çağrısıyla müzenin farklı birimlerinde çalışan yaklaşık 350 kişi, yeniden greve gitme kararı almıştı. Grev, müze hizmetlerini de olumsuz etkilemiş, Louvre Müzesi'nde Mona Lisa tablosunun sergilendiği galeri dahil bazı sergiler, kısmen ziyarete kapatılmıştı.

Louvre'da yeniden grev kararı

TARİHİ ESERLER 7 DAKİKADA ÇALINMIŞTI

Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü müzede 19 Ekim 2025'te soygun düzenlenmişti.

Soygunda Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği, Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değere sahip 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.