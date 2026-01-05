Louvre'da yeniden grev kararı: Yüzlerce emekçi iş bırakacak

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde işçiler, CFDT sendikasının çağrısıyla yeniden grev kararı aldı.

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi, çalışanların oy birliğiyle aldığı grev kararı nedeniyle 'kısmen' açık olacak.

LOUVRE'DA 350 İŞÇİ GREV KARARI ALDI

Fransız basınında yer alan haberlere göre; 5 Ocak Pazartesi günü, Lovrue Müzesi'nde 350 işçi bir araya gelerek 19 Aralık'ta askıya alınan grevin yeniden başlatmak için oy kullandı.

CFDT sendikası temsilcisi Valerie Baud, yapılan oylamada yılbaşından önce askıya alınan grevin yeninden başlatılması yönünde karar verildiğini açıkladı.

"HALKTAN GELEN IRKÇI SALDIRILAR MESLEKTAŞLARIMIZA KARŞI ARTTI"

Sendika temsilcilerinden Elise Muller, müze önünde yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Taleplerimize hiçbir yanıt alamadığımız için grev kararı oybirliğiyle tekrar alındı. Bizim istediğimiz, Louvre'u gelişigüzel yönetmeyi bırakmaları ve binayı tekrar işler hale getirmeleridir."

"İçler acısı çalışma koşulları, içler acısı ziyaret koşullarına yol açıyor. Her gün, tıkanan bir boru veya akan bir çatı nedeniyle odalar kapatılmak zorunda kalıyor... Halktan gelen ırkçı saldırılar meslektaşlarımıza karşı arttı."

Elise Muller

MÜZE KISMEN AÇIK OLACAK

Fransız basınında yer alan haberlerde grev nedeniyle müzenin kısmen açık olacağı belirtildi. Louvre yönetiminnden yapılan açıklamada, Mona Lisa, Milo Venüsü ve Semadirek Kanatlı Zaferi'nin de yer aldığı 'başyapıtlar rotası' ziyarete açık olacağı ifade edildi.

19 ARALIK'TA GREV ASKIYA ALINMIŞTI

Louvre çalışanları, 15 Aralık 2025'te de çalışma koşullarının iyileştirme talebiyle grev yapmaya başlamıştı.

Fransa Kültür Bakanlığı ile yürütülen müzakerelerde yeterli ilerleme olmaması nedeniyle grev 19 Aralık'ta askıya alınmıştı.