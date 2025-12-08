Louvre’da bir kriz daha: Yüzlerce eser zarar gördü

Louvre’da bir kriz daha: Yüzlerce eser zarar gördü
Yayınlanma:
Paris’teki Louvre Müzesi’nden pazar günü yapılan açıklamada, kasım ayı sonlarında meydana gelen su sızıntısının Louvre Müzesi'nin Mısır bölümünde bulunan yüzlerce esere zarar verdiğini duyuruldu. Bu olay, müzede yaşanan ve Fransa’yı sarsan mücevher hırsızlığının üzerinden birkaç hafta geçtikten sonra meydana geldi.

Müzenin genel müdür yardımcısı Francis Steinbock, 26 Kasım'da tespit edilen sızıntıdan “300 ila 400 eser”in etkilendiğini belirterek, bunların araştırmacılar tarafından kullanılan “Mısırbilim dergileri” ve “bilimsel belgeler” olduğunu söyledi.

‘ONARILAMAZ HASAR YOK’

Steinbock, hasar gören eserlerin 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarına ait olduğunu ve “son derece yararlı” ancak “benzersiz” olmadığını ekledi.

“Bu hasardan hiçbir miras eseri etkilenmedi” dedi.

“Şu aşamada, bu koleksiyonlarda onarılamaz ve kesin kayıplarımız yok.”

102 MİLYON DOLARLIK SOYGUN

Bu olay, ekim ayında dört kişilik bir çetenin dünyanın en çok ziyaret edilen sanat müzesini güpegündüz basarak, kaçmadan önce sadece yedi dakika içinde tahmini değeri 102 milyon dolar (76,5 milyon sterlin) olan mücevherleri çaldığı hırsızlık olayının ardından meydana geldi. Bu olay, müzenin eskimiş altyapısı hakkında bir tartışmaya yol açtı.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Louvre, kitapların depolandığı Mollien kanadının tavanından su sızmasına neden olan ısıtma ve havalandırma sistemindeki bir vananın kazara açılması sonucu meydana gelen sızıntı hakkında iç soruşturma açılacağını açıkladı.

Müze yöneticisi, “tamamen eskimiş” sistemin aylardır kapalı olduğunu ve Eylül 2026'dan itibaren değiştirileceğini ekledi.

Louvre soyguncusu Youtuber çıktıLouvre soyguncusu Youtuber çıktı

Steinbock, eserlerin “kurutulup, ciltçiye gönderilerek restore edildikten sonra raflara geri konulacağını” söyledi.

Dünyayı sarsan Louvre soygunu soruşturmasında yeni gelişmeDünyayı sarsan Louvre soygunu soruşturmasında yeni gelişme

SOYGUNDAN SONRA FİYAT ARTIŞI

Kasım ayı sonunda Louvre, AB dışındaki çoğu ziyaretçi için bilet fiyatlarını artıracağını açıkladı. Bu, ABD, İngiltere ve Çinli turistlerin de aralarında bulunduğu ziyaretçilerin müzeye girmek için 32 avro (28 sterlin) ödemesi gerektiği anlamına geliyor.

Müze, %45'lik fiyat artışının yapısal iyileştirmeleri finanse etmek için yıllık gelirleri 23 milyon dolara kadar artırmayı amaçladığını söyledi.

Louvre, 2024 yılında 8,7 milyon ziyaretçiyi ağırladı ve bunların %69'u yurt dışından geldi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

