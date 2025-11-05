Louvre soyguncusu Youtuber çıktı

Louvre soyguncusu Youtuber çıktı
Paris’teki Louvre Müzesi’nde gerçekleşen 102 milyon dolarlık mücevher soygununun baş şüphelisinin, sosyal medyada “Doudou Cross Bitume” adıyla tanınan bir YouTuber olduğu ortaya çıktı.

Paris’in kuzey banliyösü Bobigny’deki mahkeme, sanığın kamu malına zarar verme suçlamasıyla yargılanacağı duruşmayı nisan ayına ertelediğini açıkladı.

Sanığın avukatları, Louvre soygununa ilişkin medyada çıkan haberlerin savunmayı hazırlamalarını zorlaştırdığını belirtti. Savcı da davanın “sakin koşullar altında” görülmesi gerektiğini ve mevcut atmosferin buna izin vermediğini söyledi.

102 MİLYON DOLARLIK SOYGUN

39 yaşındaki Abdoulaye N., Louvre Müzesi’nin Apollo Galerisi’ne girerek kraliyet mücevherlerini çalmakla suçlanıyor. Zanlı, 19 Ekim’de gerçekleşen soygundan altı gün sonra, doğup büyüdüğü Paris’in kuzey banliyösü Aubervilliers’deki evinde gözaltına alındı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık, şüpheli hakkında “örgütlü çete tarafından hırsızlık” ve “suç örgütü kurmak” suçlarından ön soruşturma başlattı. Louvre soruşturması kapsamında şu ana kadar dört kişi tutuklandı. Üçü, güvenlik kamerası görüntülerinde müzenin yük asansörünü kullanarak içeri giren ekibin üyeleri olarak tanımlanıyor.

Kimliği “Abdoulaye N.” olarak açıklanan zanlının DNA’sının, mücevherlerin sergilendiği vitrinlerden birinde ve olay yerinde bırakılan bazı eşyalar üzerinde bulunduğu bildirildi.

“DOUDOU CROSS BİTUME” KİMDİR?

Le Parisien gazetesi ve BFM TV’nin haberlerine göre Abdoulaye N., sosyal medyada “Doudou Cross Bitume” takma adıyla tanınıyor. Zanlının 2000’lerin sonundan bu yana YouTube ve Dailymotion’da, son dönemde ise TikTok’ta Paris ve Aubervilliers sokaklarında yaptığı motosiklet akrobasi videoları paylaştığı belirtiliyor.

Şüpheli, aslında çarşamba günü 2019’da tutuklu bulunduğu sırada bir aynayı kırmak ve hücre kapısına zarar vermek suçlamalarıyla hâkim karşısına çıkacaktı. Ancak bu dosya, daha önceki bir hırsızlık soruşturması kapsamında açılmış ve sanık o davada aklanmıştı.

Paris Başsavcısı Laure Beccuau, sanığın sorguda “çok sınırlı ifadeler” verdiğini ve Louvre soygunundaki rolünü “kısmen kabul ettiğini” açıkladı. Beccuau ayrıca, zanlının 2015 yılında, geçtiğimiz hafta Louvre soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınan 37 yaşındaki bir başka sanıkla aynı hırsızlık davasında mahkûm edildiğini belirtti.

