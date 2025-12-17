Suriye'de toplu mezar bulundu

Suriye’nin kuzeyinde yer alan İdlib vilayetine bağlı Maaret Numan kentinde, geçmişte güvenlik birimi olarak kullanılan bir tesiste toplu mezar bulunduğu bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığı bilgilere göre, Maaret Numan’daki eski “Devlet Güvenliği Merkezi” olarak bilinen binada yapılan incelemeler sırasında çok sayıda insana ait olduğu değerlendirilen mezar çukurlarına rastlandı.

Haberle birlikte servis edilen fotoğraflarda, harabeye dönmüş bir bina ve binanın içinde ya da yakınında kazılmış, mezar olduğu belirtilen çukurlar dikkat çekiyor. Yetkililer, söz konusu mezarların kimlere ait olduğunun ve kaç kişiyi kapsadığının belirlenmesi için çalışma başlattı.

İKİ HAFTA ÖNCE BİR MEZAR DAHA BULUNMUŞTU

Öte yandan Suriye makamları, yaklaşık iki hafta önce de Halep kırsalında benzer şekilde bir toplu mezarın bulunduğunu ifade etmişti.