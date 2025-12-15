Orta Doğu'da bir kriz daha mı? Lübnan'a Suriye tarafından saldırı: Sıcak çatışma yaşandı

Yayınlanma:
Lübnan ordusu, ülkenin doğusunda devriye görevindeki askerlerine sınırın Suriye tarafından ateş açıldığını, karşılık verildiğini ve temas kurulduğunu duyurdu. Yaralanan olmadı.

Lübnan ordusu, ülkenin doğusunda bulunan Hermel kentine bağlı Meşrefe bölgesinde bir saldırı yaşandığını açıkladı. Akşam saatlerinde devriye görevi yürüten Lübnan askerlerine Suriye tarafından ateş açıldığı bildirildi.

LÜBNAN ASKERLERİ KARŞILIK VERDİ

Yapılan açıklamaya göre, ateşe maruz kalan Lübnan askerleri, ateşin geldiği kaynaklara karşılık verdi. Taraflar arasında yaşanan bu silahlı olayda herhangi bir askerin yaralanmadığı belirtildi.

ASKERİ TEMASLAR KURULDU

Olayın ardından Lübnan ordusu ile Suriye makamları arasında temasların kurulduğu ve bölgedeki durumun hızla normale döndürüldüğü kaydedildi. Suriye tarafından ise olaya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

