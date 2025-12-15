Bir ülkede daha aşırı sağ iktidara geldi

Şili'de devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda, Cumhuriyetçi Parti'nin aşırı sağcı adayı Jose Antonio Kast seçimi kazandı. Şili Seçim Servisi'nin (SERVEL) açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, sandıkların yüzde 99'u açıldı.

AŞIRI SAĞ ADAY YÜZDE 58 OY ALDI

59 yaşındaki avukat Kast, oyların yüzde 58,2'sini aldı. Şili İçin Birlik adayı ve iktidar partisinin desteklediği solcu Jeannette Jara ise oyların yüzde 41,8'ini alabildi.

JARA YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Yenilgiyi kabul eden Jara, rakibi Kast'ı tebrik etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasi güçlü ve net bir şekilde sözünü söyledi. Seçilmiş Devlet Başkanı Kast ile konuştum, çünkü yurttaşların kararına saygı göstermek zorundayız. En çok da yenilgi anlarında demokrasinin değerine daha güçlü sarılmak gerekir."

DEVLET BAŞKANINDAN MESAJ

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, televizyondan canlı yayına bağlanıp Kast'ı tebrik ederek, "Devlet olarak ülkemiz için her zaman iş birliğine açık olacağımı bilmenizi isterim" dedi.

Kast ise Boric'in işbirliği çağrısına teşekkür ederek, "Son derece düzenli ve saygılı bir geçiş süreci olmasını istiyorum. Ayrıca 11 Mart’tan sonra da ülkeye dair görüşleri ve değerlendirmeleri benim için çok değerli olacaktır" ifadelerini kullandı.