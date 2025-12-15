Zelenski Rusya'nın talebini kabul etti! Putin bu sefer masaya oturacak mı?

Zelenski Rusya'nın talebini kabul etti! Putin bu sefer masaya oturacak mı?
Yayınlanma:
Volodimir Zelenski, Rusya ile savaşı sona erdirmek için pazar günü Berlin'de Beyaz Saray temsilcileriyle beş saat süren bir görüşme yaptı. Ukraynalı lider barış çabaları kapsamında ülkesinin NATO’ya katılma hedefinden vazgeçmeyi teklif etti.

Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, ABD başkanının damadı Jared Kushner ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşını bitirme çabaları kapsamında Zelenski ile bir araya geldiklerini ve “büyük ilerleme kaydedildiğini” söyledi.

DETAYLI AÇIKLAMA GELECEK

Zelenski’nin danışmanı Dmytro Lytvyn, pazartesi günü görüşmeler bittikten sonra daha fazla açıklama yapılacağını söyledi. Yetkililerin şu anda taslak belgeleri değerlendirdiğini de ekledi.

NATO’DAN VAZGEÇME TAAHHÜDÜ

Görüşmelerden önce Zelenski, Batı'nın güvenlik garantileri karşılığında Ukrayna'nın NATO'ya katılma hedefinden vazgeçmeyi teklif etti.

Bu hamle, Rusya'nın saldırılarına karşı bir koruma olarak NATO'ya katılmak için mücadele eden ve bu hedefi anayasasına dahil eden Ukrayna için büyük bir dönüşüm anlamına geliyor.

UKRAYNA RUS TALEBİNİ KABUL ETMİŞ OLDU

Bu hamleyle birlikte Kiev, şu ana kadar Moskova'ya toprak vermeme konusunda kararlı bir tutum sergilese de, Rusya'nın savaş hedeflerinden birini de kabul etmiş oluyor.

DİĞER AVRUPALI LİDERLERLE DE GÖRÜŞÜLECEK

Görüşmelere ev sahipliği yapan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in, iki tarafın müzakerelerine başlamadan önce kısa bir konuşma yaptığı belirtildi. Diğer Avrupalı liderler de pazartesi günü Almanya'da görüşmeler için bir araya gelecek.

RUSYA TALEPLERİNDE ISRARCI

Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO üyeliği hedefinden resmi olarak vazgeçmesini ve Kiev'in hala kontrol ettiği Donbas'ın yaklaşık %10'luk kısmından askerlerini çekmesini talep ediyor.

Trump’a beklemediği yerden darbe! Macron Zelenski’yi uyardı: ABD ihanet edebilirTrump’a beklemediği yerden darbe! Macron Zelenski’yi uyardı: ABD ihanet edebilir

Moskova ayrıca Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olması ve NATO askerlerinin bu ülkede konuşlanmamasını da talep ediyor.

ZELENSKİ UMUTLU

Zelenski, Ukrayna, Avrupa ve ABD'nin 20 maddelik bir plan üzerinde çalıştığını ve bunun sonunda bir ateşkesin olacağını söyledi. Kiev'in Moskova ile doğrudan görüşme yapmadığını belirtti.

Zelenski'den Trump'a flaş çıkış: Ukrayna seçimleri senin sorunun değilZelenski'den Trump'a flaş çıkış: Ukrayna seçimleri senin sorunun değil

Mevcut cephe hatları boyunca bir ateşkesin adil bir seçenek olacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

