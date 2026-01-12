Son Dakika | Trump'tan İran'a müdahale açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'daki rejime karşı gösterilere yönelik baskılarda ölü sayısı artarken, İran'daki protestolara ABD’nin müdahale edeceği ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Trump, ABD Ordusu’nun “ciddi” seçenekleri değerlendirdiğini söyleyerek İran’ı tehdit etti.

Trump, İran'daki protestoları yakından takip ettiklerini ve İslam Cumhuriyeti'nin 2022'deki Mahsa Amini protestolarından sonra ülkedeki en büyük eylemlerin üçüncü haftasına girerken olası ‘müdahale’ seçeneklerini değerlendirdiklerini söyledi.

'ÇOK GÜÇLÜ SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ'

Trump, pazar günü Mar-a-Lago'daki evinden Washington'a dönerken gazetecilere konuştu:

“Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. Ordu da konuyu inceliyor ve biz de bazı çok güçlü seçenekleri değerlendiriyoruz. Bir karar vereceğiz.”

Tahran yönetiminin ülke çapında uyguladığı internet kesintisini aşabileceklerini de söyleyen ABD Başkanı, “İran’da internet erişimini sağlayabiliriz. Elon Musk ile bu konuyu görüşeceğim” dedi.

Ülkede yasak olmasına karşın bazı protestocuların Musk’a ait SpaceX’in ürünü Starlink ile internete bağlandığı öğrenilmişti.

ASKERİ SALDIRILAR GÜNDEMDE

Kaynaklara göre, ABD'nin olası eylemleri arasında askeri saldırılar, İran'ın askeri ve sivil tesislerine karşı gizli siber silahlar kullanmak, İran hükümetine daha fazla yaptırım uygulamak ve çevrimiçi anti-hükümet kaynaklarını güçlendirmek yer alıyor.

WASHINGTON VE TEL AVIV PROTESTOLARA AÇIKTAN DESTEK VERİYOR

Ancak askeri saldırıların ABD ve İsrail tarafından manipüle edildiği yönündeki İran hükümetinin söylemini güçlendireceği nedeniyle kesin olmadığı belirtildi. Öte yandan Trump yönetimi ve İsrail’den Mossad dahil olmak üzere birçok devlet kurumunun yetkilileri İran protestolarına açık desteğini duyurmuştu.

İRAN’A TEHDİT ÜSTÜNE TEHDİT

Müdahale etmekle defalarca tehdit eden Trump, daha önce sosyal medyadan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullanmıştı: