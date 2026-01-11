Trump müdahale sinyali vermişti: İran'dan yanıt geldi

İran’da hayat pahalılığı ve ekonomik sebeplerle 28 Aralık’ta başlayan protestolar 180 kentte toplam 512 noktada devam ediyor. Protestolar sürerken ABD Başkanı Donald Trump, daha önce göstericilere karşı sert müdahale bulunulmaması gerektiğini söylemişti.

Trump, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’a yönelik müdahale sinyali vererek “İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar ÖZGÜRLÜĞÜ arıyor. ABD yardım etmeye hazır!!!” ifadelerini kullanmıştı.

İRAN'DAN SERT YANIT GELDİ!

İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'dan ABD'nin müdahale tehditlerine sert yanıt geldi. İran'ın herhangi bir ABD saldırısına karşı misilleme yapacağını ifade eden Galibaf, Tahran'ın İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerini meşru hedef olarak göreceğini belirtti.

İSRAİL DE İRAN İÇİN ALARMDA!

Reuters'a konuşan İsrailli yetkililer, İsrail'in, İran'a olası bir ABD müdahalesi için alarmda olduğunu ileri sürdü. ABD'li yetkililer ise, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir telefon görüşmesi yaptığını duyururken konuşmada Gazze ve Suriye'nin yanı sıra İran'a olası ABD müdahalesinin konuşulduğu iddia edildi.

İran’daki gösterilerde 116 kişi hayatını kaybetti! Trump'tan müdahale sinyali geldi

Geçtiğimiz hafta verdiği röportajda İsrail Başbakanı Netanyahu "Eğer İran İsrail'e saldırırsa bunun korkunç sonuçları olur" ifadelerini kullanmış ve "İran'ın içinde neler oluyor görmeliyiz" demişti. 2025 yılının Haziran ayındaki 12 Gün Savaşı'nda İsrail ile İran birbirlerine füzelerle saldırmış, ABD de İsrail'e destek amacıyla İran'a hava saldırıları düzenlemişti.