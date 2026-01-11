İran’daki gösterilerde 116 kişi hayatını kaybetti! Trump'tan müdahale sinyali geldi

İran’da düzenlenen gösterilerde 37'si güvenlik görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişi hayatını kaybetti. Venezuela saldırısının ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditler yağdırdı ülkelerden biri olan İran’da yaşanan gelişmeler hakkında Trump “İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğü arıyor. ABD yardım etmeye hazır!” ifadelerini kullanarak müdahale sinyali verdi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar sebebiyle başlayan eylemlerde 37'si güvenlik görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

116 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 BİN 638 KİŞİ GÖZALTINDA!

Bir savcının da eylemler sırasında öldürüldüğü kaydedilirken gösterilerde, 2 bin 600'den fazla kişinin yaralandığı ve şu ana kadar 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

TRUMP’TAN MÜDAHALE SİNYALİ!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Venezuela’ya saldırarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu rehin almasının ardından yaptığı açıklamalarla bütün dünyayı tedirgin etmişti. Grönland, Küba, İran, Kolombiya gibi ülkelere tehditler yağdıran Trump’tan, İran’a yönelik bir müdahale sinyali daha geldi.

Donald Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada, İran'daki protestolarla ilgili Washington’un destek vermeye hazır olduğunu ifade ederken “İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar ÖZGÜRLÜĞÜ arıyor. ABD yardım etmeye hazır!!!” sözlerini sarf etti.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise İran halkının 'uzun kabusunun yakında sona ereceğini' kaydederek Trump’a destek verdi.

Kaynak:DHA

