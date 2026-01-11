ABD yönetimi, İran'a saldırının nasıl yürütüleceğini görüştü

Yayınlanma:
ABD'li devlet kaynakları Wall Street Journal'a yakın zamanda İran'a yönelik saldırı belirtisinin olmadığını ancak saldırının nasıl yürütüleceğine dair görüşme yapıldığını ileri sürdü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ismini açıklamak istemeyen ABD’li kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin İran’a yönelik tutumunu ve ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdiğini aktardı.

Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran yönetimine yönelik tehditlerinin hayata geçirilmesi gerekmesi durumunda, olası bir askeri saldırının nasıl yürütülebileceği ve hangi hedeflerin vurulabileceğine ilişkin ön görüşmeler yapıldı.

Yetkililerden biri, İran’daki çok sayıda askeri hedefe yönelik geniş çaplı bir hava saldırısının ele alınan seçenekler arasında yer aldığını öne sürdü.

Bir diğer ABD’li kaynak ise izlenecek eylem planı konusunda henüz bir uzlaşı bulunmadığını, olası bir saldırı için şu ana kadar herhangi bir askeri teçhizat ya da personelin bölgeye sevk edilmediğini ifade etti.

helin-yilmaz-bozkurt-5.jpg

Görüşmelerin “rutin askeri planlamanın bir parçası” olduğunu savunan yetkililer, yakın vadede İran’a yönelik bir saldırı hazırlığına dair somut bir işaret bulunmadığını ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı açıklamalarda, İran’da süren protestoları yakından takip ettiklerini belirterek, “İranlı liderlere şunu söylüyorum; ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız” ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca, “İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor” değerlendirmesinde bulunmuştu.

⁠⁠İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Ülkenin çeşitli noktalarındaki olaylarda kamu kurum ve araçları zarar görürken, başkent Tahran'da dün "Dışarı çıkmayın." uyarısı yapılmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

