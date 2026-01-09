İran'dan Trump'ın 'müdahale ederiz' tehdidine yanıt! "Kendi ülkesine baksın"

İran'dan Trump'ın 'müdahale ederiz' tehdidine yanıt! "Kendi ülkesine baksın"
Yayınlanma:
Güncelleme:
İran'daki protestolarda, 45 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 200 gösterici gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran polisinin göstericileri öldürmesi halinde müdahale edeceklerini açıklamıştı. İran'ın dini lideri Hamaney, Trump'ın açıklamasına, “Trump, kendi ülkesindeki sorunlara odaklanmalı. abancılar için hareket eden paralı unsurlara tolerans göstermeyecektir" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da devam eden protestolarla ilgili geçtiğimiz gün yaptığı tehdidi tekrarladı.

Trump, “Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa -ki isyanlar sırasında bunu yapma eğilimindeler- onları çok sert şekilde vuracağız. Bunu yaparlarsa bedelini çok ağır ödeyecekleri kendilerine çok açık biçimde iletildi” dedi.

ABD Başkanı, daha önce de İran’da protestocuların öldürülmesi halinde ABD’nin İran’ı vuracağına ilişkin tehditlerinin hatırlatılması üzerine, protestolardaki sayısı 30’u aşan ölümlerle ilgili olarak, bunların “kalabalık kontrolü ve izdiham” nedeniyle olduğunu söyledi.

İran'da sokaklar günlerdir durulmuyor! Trump'tan 'müdahale' ederiz tehdidi... Devrik Şah'ın oğlu da sahnede!İran'da sokaklar günlerdir durulmuyor! Trump'tan 'müdahale' ederiz tehdidi... Devrik Şah'ın oğlu da sahnede!

trump-hamaney-001.jpg

HAMANEY'DEN TRUMP'A YANIT: KENDİ ÜLKESİNE BAKSIN

İran dini lideri Ali Hamaney, protestoların başlagıcından itibaren sürdürdüğü sessizliğini devlet kanalına bozdu.

Hamaney, açıklamasında protestocuları “kamu mallarına zarar vererek ABD Başkanı Trump'ı memnun etmek isteyen bazı isyancılar" olarak belirtti.

Trump'ın "müdahale ederiz" açıklamasına da yanıt veren Hamaney, “Trump, kendi ülkesindeki sorunlara odaklanmalı. İslam Cumhuriyeti, yabancılar için hareket eden paralı unsurlara tolerans göstermeyecektir” ifadelerini kullandı.

İran'da tek video milyonlar izlenince ülkenin interneti kapatıldı! Sokaklarda çatışma çıktıİran'da tek video milyonlar izlenince ülkenin interneti kapatıldı! Sokaklarda çatışma çıktı

İRAN'DA SON DURUM

İran’da rejim karşıtı protesto dalgası gittikçe büyüyor. İran’ın başkenti Tahran’da gece saatlerinde düzenlenen protesto yürüyüşünlerinde halk çok sayıda mahallede eş zamanlı olarak sokaklara döküldü.

İran’ın büyük kentlerindeki protestolara yoğun katılım gösterildi. Son yıllarda İran’ın dini yönetimine karşı çıkan grupların en geniş çaplı protestoları olarak değerlendirilen protestoların 12. gününün ardından İranlı yetkililer ülke genelinde interneti kısıtladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
Dünya
ABD'de kadını öldüren göçmen polisinin Irak'ta savaştığı ortaya çıktı
ABD'de kadını öldüren göçmen polisinin Irak'ta savaştığı ortaya çıktı
Avustralya'da yangın kabusu sürüyor! Binlerce kişiye tahliye uyarısı
Avustralya'da yangın kabusu sürüyor! Binlerce kişiye tahliye uyarısı