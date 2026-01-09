İran'dan Trump'ın 'müdahale ederiz' tehdidine yanıt! "Kendi ülkesine baksın"

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da devam eden protestolarla ilgili geçtiğimiz gün yaptığı tehdidi tekrarladı.

Trump, “Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa -ki isyanlar sırasında bunu yapma eğilimindeler- onları çok sert şekilde vuracağız. Bunu yaparlarsa bedelini çok ağır ödeyecekleri kendilerine çok açık biçimde iletildi” dedi.

ABD Başkanı, daha önce de İran’da protestocuların öldürülmesi halinde ABD’nin İran’ı vuracağına ilişkin tehditlerinin hatırlatılması üzerine, protestolardaki sayısı 30’u aşan ölümlerle ilgili olarak, bunların “kalabalık kontrolü ve izdiham” nedeniyle olduğunu söyledi.

İran'da sokaklar günlerdir durulmuyor! Trump'tan 'müdahale' ederiz tehdidi... Devrik Şah'ın oğlu da sahnede!

HAMANEY'DEN TRUMP'A YANIT: KENDİ ÜLKESİNE BAKSIN

İran dini lideri Ali Hamaney, protestoların başlagıcından itibaren sürdürdüğü sessizliğini devlet kanalına bozdu.

Hamaney, açıklamasında protestocuları “kamu mallarına zarar vererek ABD Başkanı Trump'ı memnun etmek isteyen bazı isyancılar" olarak belirtti.

Trump'ın "müdahale ederiz" açıklamasına da yanıt veren Hamaney, “Trump, kendi ülkesindeki sorunlara odaklanmalı. İslam Cumhuriyeti, yabancılar için hareket eden paralı unsurlara tolerans göstermeyecektir” ifadelerini kullandı.

İran'da tek video milyonlar izlenince ülkenin interneti kapatıldı! Sokaklarda çatışma çıktı

İRAN'DA SON DURUM

İran’da rejim karşıtı protesto dalgası gittikçe büyüyor. İran’ın başkenti Tahran’da gece saatlerinde düzenlenen protesto yürüyüşünlerinde halk çok sayıda mahallede eş zamanlı olarak sokaklara döküldü.

İran’ın büyük kentlerindeki protestolara yoğun katılım gösterildi. Son yıllarda İran’ın dini yönetimine karşı çıkan grupların en geniş çaplı protestoları olarak değerlendirilen protestoların 12. gününün ardından İranlı yetkililer ülke genelinde interneti kısıtladı.