İran'da sokaklar günlerdir durulmuyor! Trump'tan 'müdahale' ederiz tehdidi... Devrik Şah'ın oğlu da sahnede!

İran İslam Cumhuriyeti'nde 28 Aralık 2025’te Tahran’daki Kapalı Çarşı esnafının yerel para biriminin değer kaybını protesto etmesiyle başlayan gösteriler, kısa sürede rejim karşıtı eylemlere dönüştü. Gösteriler 31 eyaletin tamamına yayılırken, aralarında Tahran, Tebriz, Şiraz, Kereç, Abadan ve Sistan-Belucistan’ın da bulunduğu birçok kentte sokaklar hareketli.

EN AZ 42 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRANA) göre, şu ana kadar en az 42 kişi hayatını kaybetti.

Bunların 34’ü protestocu, 8’i ise güvenlik görevlisi. 2 bin 277 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. Gösteriler sırasında çok sayıda kişinin plastik ve saçma mermilerle yaralandığı, bazı şehirlerde valilik binaları ve polis araçlarının ateşe verildiği belirtildi.

İNTERNET KESİLDİ

Gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi zaman zaman sertleşti. Bazı bölgelerde göz yaşartıcı gaz kullanıldığı, kimi noktalarda ise gerçek mermiyle ateş açıldığı bildirildi. Tesnim Haber Ajansı’na göre Kirmanşah’ta Devrim Muhafızları’na bağlı 2 asker hayatını kaybederken, Kazvin’de bir Besiç üyesi ağır yaralandı.

İnternet izleme platformu NetBlocks, ülke genelinde ciddi internet kesintileri yaşandığını bildirdi. Kullanıcılar farklı bölgelerde bağlantı sorunları ve yavaşlama olduğunu belirtti. İran makamlarından resmi bir açıklama gelmedi.

ŞAH'IN OĞLU SOKAĞA DAVET ETTİ

1979'daki devrim ile devrilen son İran Şahı'nın oğlu Rıza Pehlevi, sosyal medyada yayımladığı videoda halka ve askerlere çağrıda bulundu. Pehlevi, “Bu sizin son şansınız” diyerek askerleri protestocuların safına geçmeye davet etti. Çağrısı megafonlarla bazı kentlerde duyuruldu.

Göstericiler bazı yerlerde “Pehlevi geri dönecek” sloganları attı. CNN International, Pehlevi’nin videolu çağrısının 80 milyonun üzerinde izlendiğini bildirdi. İran yönetimi, bu gelişmenin ardından ülkenin yaklaşık yüzde 70’inde interneti kesti.

TRUMP 'VURURUZ' DİYE TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, protestoculara yönelik şiddet uygulanması durumunda İran’a müdahale edilebileceğini söyledi.

“Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa... onları çok sert şekilde vuracağız” diyen Trump, İran'ın bu protestolar nedeniyle ağır bedeller ödeyebileceğini dile getirdi.

EKONOMİK ÇÖKÜŞ PROTESTOLARI BAŞLATTI

Geçtiğimiz senelerde başörtüsü takmadığı için öldürülen Mehsa Emini için dev protestoların ardından bu senede ekonomik çöküş fitili ateşe verdi.

İran protestoları hız kesmeden sürüyor: Valilik binası ateşe verildi ülkede internet kapatıldı

Gösteriler, riyalin dolar karşısında sert değer kaybı ve yüzde 40’a ulaşan enflasyonun etkisiyle başladı. Nükleer program yaptırımları ve kötü ekonomik yönetim, halkın tepkisini artırdı. İlk protesto Tahran’da başladı, ardından kısa sürede onlarca kente yayıldı.

Abadan gibi kentlerde şeriat rejimine tepki gösetren sloganlar atıldı. “Top, tüfek, havai fişek, mollalar defolacak” ve “Ayetullah Hamaney ölsün” gibi sloganlar dikkat çekti. Bazı göstericilerin bayrak ve İran'daki şeriat savuncularının afişlerini ateşe verdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

7 DOLAR AYLIK YARDIM YAPACAKLARMIŞ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kampana, “Ateşli silahlar veya bıçaklarla karakollara ve askeri tesislere saldıranlar isyancıdır ve biz protestocuları bu isyancılardan net bir şekilde ayırmalıyız” dedi.

İran devlet medyası ise hayat pahalılığına karşı aylık 7 dolarlık bir yardım yapılacağını duyurdu.