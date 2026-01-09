İran protestoları hız kesmeden sürüyor: Valilik binası ateşe verildi ülkede internet kapatıldı

İnternet özgürlüğü izleme kuruluşu NetBlocks tarafından ilk kez bildirilen internet kesintisinin nedeni belirsiz olsa da, İranlı yetkililer geçmişte de protestolara tepki olarak interneti kapatmıştı.

KESİNTİLER BİLDİRİLDİ

NetBlocks, yetkililerin protestoculara yönelik baskılarını yoğunlaştırmasıyla birlikte, günün erken saatlerinde batıdaki Kermanshah kentinde kesintiler olduğunu bildirmişti.

İKTİDAR GERİLİMİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan perşembe günü, gösterilerin ele alınışında itidal çağrısında bulundu. Pezeşkiyan, internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Her türlü şiddet veya zorlayıcı davranıştan kaçınılmalıdır” diyerek, “azami itidal” ve “diyalog, katılım ve halkın taleplerini dinleme” çağrısında bulundu.

EKONOMİK KRİZİN ÇÖZÜLMESİ ÖNGÖRÜLMÜYOR

Protestoların tetikleyicisi olan ülke para biriminin ani değer kaybı ve genel ekonomik durgunluk, hükümetin protestocuların sorunlarını ele almasını zorlaştırdı. Para birimi değer kaybetmeye devam ederken, hükümet ithalatçılar için sübvanse edilmiş döviz kurunun sona erdiğini duyurdu. Bu karar, gıda fiyatlarının şimdiden yükselmesine neden oldu.

FİYAT ARTIŞLARI YÜZDE 70’İ GEÇTİ

İranlılar için günlük yaşam giderek daha pahalı hale geldi. Gıda fiyatları geçen yıla göre ortalama %70'in üzerinde, ilaç fiyatları ise aynı dönemde yaklaşık %50 arttı.

HÜKÜMET KRİZİ KABULLENMİŞ DURUMDA

Hükümet, ülkeyi etkileyen ekonomik krizin çözümünün büyük ölçüde kendi elinde olmadığını ve yolsuzluk ve fiyat manipülasyonuyla mücadele etmek için çalışacak olsa da, kullanabileceği çok az araç olduğunu söyledi. Ülkenin ekonomik sıkıntılarını, başta İran'ın nükleer programına tepki olarak Batı tarafından İran'a uygulanan sert yaptırımlar olmak üzere dış faktörlere bağladı.

MAHSA AMİNİ PROTESTOLARI KADAR BÜYÜMEDİ

Şu ana kadar protestolar, 2022'deki protestoların aksine, merkezi bir figürden yoksun ve dağınık görünüyor. 2022'deki protestolarda göstericiler, başörtüsünü uygunsuz taktığı iddiasıyla tutuklandıktan sonra polis gözetiminde ölen 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin etrafında toplanmıştı.

PROTESTOLARA AÇIK DESTEK VEREN İSRAİL VE ABD’YE TEHDİT

Yetkililer, protesto hakkının meşru olduğunu ancak isyancılar ve yabancı destekli sabotajcıların protestoları ele geçirdiğini söyleyerek protestocuları giderek daha fazla şiddet yanlısı olarak göstermeye başladı.