İran'da tek video milyonlar izlenince ülkenin interneti kapatıldı! Sokaklarda çatışma çıktı

İran genelinde ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösteriler, 11. gününde daha da şiddetlenerek devam ediyor. Silahlanan protestocuların bir kısmı polis ekipleriyle çatışırken halk, Devrim Muhafızları için dikilen heykelleri devirdi ve ateşe verdi. Eylemciler, İran bayraklarını parçaladı, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in afişlerini yırtarak ateşe verdi.

34 GÖSTERİCİ HAYATINI KAYBETTİ!

Rejim karşıtı protestolar ülkedeki 31 eyaletin tamamına yayılırken 111 farklı kent ve köyde halk sokakları doldurdu. Barikatlar kuruldu ve kavşaklar yakıldı. İnsan hakları kuruluşlarının açıkladığına göre, en az 34 gösterici ve 4 güvenlik personeli hayatını kaybetti.

İRAN HÜKÜMETİ İNTERNETİ KESTİ!

Protestolar devam ederken, İran İslam Devrimi’nin ardından devrilen monaşi rejiminin lideri olan Rıza Pehlevi, İran askerlerine saf değiştirme çağrısı yaptığı video yayınladı. Pehlevi halkı sokaklara davet ederken Pehlevi’nin konuşması 80 milyon kez görüntülendi.

İranlı muhalifler, bunun üzerine sokakları doldururken Pehlevi'nin konuşması megafonlardan duyuruldu. Bandar Abbas'ta yaşanan olayda Pehlevi, askerleri protestocuların yanında yer almaya çağırdı. Askerlerin İran muhalif medyasında yer alan bir karekodu okutmasını isteyen Pehlevi, karekodu okutan askerlerin "devrime katıldığını" ifade etti. Pehlevi, "Bu sizin son şansınız" sözlerini sarf ederken bunun üzerine İran hükümeti ülkenin yüzde 70'inde interneti kesti.

Netblocks internet gözlemevi platformuna göre, ülkenin kendi ağı hala aktif kalırken ülke genelinde küresel internet bağlantısı koptu. İran hükümetinin baskısı devam ederken bölgede internet bağlantısının kesilmesi üzerine muhalifler VPN kullanarak internete erişmeye çalışıyor.

“MOLLALAR DEFOLACAK”

Olaylar ilk olarak 28 Aralık tarihinde Tahran’da başladı. Esnaf yerel para birimi riyalin dolar karşısındaki aşırı değer kaybını protesto etti. Yıllık enflasyonun yüzde 40 seviyesine kadar yükselmesi üzerine nükleer program yaptırımları ve kötü yönetim ekonomiyi derinden sarstı. Lordegan kasabasında iki polisin silahlı kişiler tarafından öldürüldüğü açıklanırken polisin kalabalıkları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve mermi kullanması, protestoların şiddetini arttırdı. Eylemciler polislerden ele geçirdikleri silahları ve molotof kokteyleri kullanarak polisle çatışmaya başladı.

Üniversite öğrencilerinin katılımıyla protestolar siyasi bir kimlik kazanırken kalabalıklar dini lider Ayetullah Ali Hamaney düşürülmesi, hatta öldürülmesi için slogan attı. Abadan kentinde ise dini yönetime yönelik sert tepkiler yükseldi. Buradaki göstericiler "Top, tüfek, havai fişek, mollalar defolacak" sloganlarıyla yürüdü.

TRUMP MÜDAHALE SİNYALİ VERMİŞTİ!

Hükümet yetkilileri olayları bastırmak için hem ekonomik hem de adli adımlar atarken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kampana, barışçıl eylemcilere dokunulmayacağını söyledi. Kampana, yaptığı açıklamada, "Ateşli silahlar veya bıçaklarla karakollara ve askeri tesislere saldıranlar isyancıdır ve biz protestocuları bu isyancılardan net bir şekilde ayırmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Devlet medyası hayat pahalılığını azaltmak için vatandaşlara aylık yedi dolarlık bir yardım yapılacağını açıklarken ABD Başkanı Donald Trump, eylemcilere şiddet uygulanması durumunda müdahale sinyali vermişti.