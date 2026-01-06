İsrail medyasından çarpıcı iddia: İran Ahmed Şara'ya suikast hazırlığında!

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre İsrail ordusu (IDF), İran'ın Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Şara'yı ortadan kaldırmak için bazı "düşman unsurlarla" iş birliği yaptığını deşifre etti. Haberde, Tel Aviv ile Şam arasında son dönemde yeniden canlanan temaslar çerçevesinde, söz konusu suikast planına dair detayların Suriye makamlarına iletildiği belirtildi.

"DÜŞMAN UNSURLARLA İŞ BİRLİĞİ" ÖNE SÜRÜLDÜ

Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise suikastın yöntemi oldu. İran'ın bu eylemi gerçekleştirmek için Suriye içindeki yerel muhalif gruplar veya bölgesel düşman unsurlarla koordinasyon sağladığı ileri sürülüyor. Bu durumun, Suriye liderini koruma önlemlerini en üst düzeye çıkarmaya ittiği kaydedildi.

Suriye’den ‘suikast’ iddialarına yalanlama

SURİYE YÖNETİMİNDEN SUİKAST İDDİALARINA YALANLAMA

Öte yandan dün ortaya atılan iddialara göre ise Şara'ya bir suikast gerçekleştirildi. Haberin uluslararası medyada ve sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Suriye İçişleri Bakanlığından resmi açıklama geldi. Bakanlık Sözcüsü Nureddin el-Baba, Şara'ya yönelik bir "güvenlik olayı" yaşandığına dair haberlerin tamamen asılsız ve "uydurma" olduğunu duyurdu.