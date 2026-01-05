Suriye’den ‘suikast’ iddialarına yalanlama

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve bazı üst düzey yetkililere yönelik suikast girişimi yaşandığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. El-Baba, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Telegram hesabından açıklama yapan El-Baba, Şara ve üst düzey devlet yetkililerinin hedef alındığı bir güvenlik olayı yaşandığı yönündeki paylaşımların, resmi kurumlara aitmiş gibi gösterilen sahte açıklamalarla dolaşıma sokulduğunu belirtti. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan El-Baba, söz konusu bilgilerin kasıtlı olarak yayılmaya çalışıldığını ifade etti.

'SDG Şam ordusuna katılacak mı?' sorusuna en net yanıt geldi: Adem-i merkeziyetçilik kırmızı çizgimizdir

İsrail'in 'Suriye talebini' ABD reddetti

El-Baba, iddiaların tümüyle ve kesin olarak yalan olduğunu belirterek, vatandaşlara ve medya kuruluşlarına çağrıda bulundu. Açıklamada, haberlerde doğruluk ve sorumluluk ilkelerine riayet edilmesi, bilgilerin yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan alınması gerektiği vurgulandı.