Suriye’den ‘suikast’ iddialarına yalanlama

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik suikast iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve bazı üst düzey yetkililere yönelik suikast girişimi yaşandığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. El-Baba, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Telegram hesabından açıklama yapan El-Baba, Şara ve üst düzey devlet yetkililerinin hedef alındığı bir güvenlik olayı yaşandığı yönündeki paylaşımların, resmi kurumlara aitmiş gibi gösterilen sahte açıklamalarla dolaşıma sokulduğunu belirtti. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan El-Baba, söz konusu bilgilerin kasıtlı olarak yayılmaya çalışıldığını ifade etti.

El-Baba, iddiaların tümüyle ve kesin olarak yalan olduğunu belirterek, vatandaşlara ve medya kuruluşlarına çağrıda bulundu. Açıklamada, haberlerde doğruluk ve sorumluluk ilkelerine riayet edilmesi, bilgilerin yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan alınması gerektiği vurgulandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

