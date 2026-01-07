İran protestoları 10’uncu gününde: Ölü sayısı 36’ya yükseldi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülkedeki protestolara ilişkin güncel rakamlarını açıkladı. Ajansın internet sitesinde yayımlanan rapora göre, on gündür devam eden ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısı 36'ya çıktı.

36 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

HRANA'nın verilerine göre, hayatını kaybeden 36 kişiden 34'ü eylemci, 2'si ise güvenlik görevlisi. Gösteriler ülkedeki 31 eyaletin 27'sine yayılırken, toplam 285 farklı noktada protesto kaydedildi.

GÖZALTILAR 2 BİN 76'YA YÜKSELDİ

Protestolar sırasında onlarca kişinin yaralandığı, yaralanmaların büyük çoğunluğunun saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi. Ayrıca gözaltına alınanların sayısı 2 bin 76 olarak açıklandı. HRANA, bir önceki günkü raporunda ölü sayısını 29, yaralı sayısını 64, gözaltı sayısını ise 1203 olarak bildirmişti.

RESMİ AÇIKLAMA YOK, YARALI SAYILARI FARKLI

İran makamları gösterilerdeki kayıplara ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, Tasnim Haber Ajansı güvenlik güçlerindeki yaralı sayılarını aktardı. Buna göre, yaralanan polis sayısı 568'e, milis (Besic) sayısı ise 66'ya yükseldi.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE UYARILAR

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi halinde ABD'nin yardıma geleceğini ve İran yönetimine sert bir darbe vuracaklarını ifade etmişti. Buna karşılık, İran Devrim Muhafızları Ordusu 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, göstericilere müsamaha gösterilmeyeceğini duyurmuştu.

PROTESTOLARIN ARKA PLANI

İran'da, 28 Aralık 2025'te ulusal para birimindeki değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, kısa sürede birçok kente yayılmıştı. Protestolar 2’nci haftasında hız kesmeden devam ediyor.