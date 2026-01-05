İran'da gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle ülke genelinde başlayan protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 29’a yükseldiğini bildirdi.

ABD merkezli HRANA’nın internet sitesinde yayımlanan rapora göre, 9 gündür devam eden gösteriler, İran’daki 31 eyaletten 27’sinde gerçekleşti. Bu süreçte çıkan olaylarda 27 gösterici ile emniyet güçlerine mensup 2 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde 257 ayrı noktada düzenlenen protestolarda 64 kişinin yaralandığı, 1203 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi. Yaralanmaların büyük bölümünün saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği kaydedildi.

İranlı yetkililerden, gösterilerde hayatını kaybedenler ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

HRANA, bir gün önce yayımladığı 8’inci gün raporunda, ölü sayısını 20, yaralı sayısını 51, gözaltına alınanların sayısını ise 990 olarak duyurmuştu.

⁠İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Fars Haber Ajansı, gösterilerde 250 polis ve 45 milis gücünün (Besic) yaralandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından 2 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." demişti.

Trump benzer bir açıklamayı 4 Ocak'ta tekrar etmiş ve "Eğer protestocuları öldürürlerse, İran, ABD tarafından sert bir darbe yiyecektir. Biz İran'daki gelişmeleri izliyor ve yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.