DEM Parti'den İran'a 'demokratikleşme' çağrısı

DEM Parti'den İran'daki protestolar ile ilgili açıklama yapıldı. 28 Aralık'ta başlayan protestolarda rejim güçlerinin uyguladığı şiddete son vermesi gerektiği belirtilen açıkalamada, "DEM Parti olarak; İran’da Kürtlerin, Farsların, Beluçların, Azerilerin, kadınların ve gençlerin dile getirdiği haklı ve meşru talepleri desteklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz. İran Devleti’nin içinde bulunduğu siyasal ve toplumsal çıkmazdan kurtulmasının tek yolu demokratikleşmedir. Bunun dışında bir seçenek yoktur" denildi.

DEM PARTİ'DEN İRAN'A ÇAĞRI

DEM Parti'den yapılan açıklamada şunlara yer verildi: