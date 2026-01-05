İran’da protestolar 8’inci gününde: Şiddetin arttığı eylemlerde ölü sayısı 20’ye çıktı

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülkede devam eden gösterilere ilişkin güncel bir rapor yayımladı. Rapora göre, ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan ve sekiz gündür süren protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı.

26 EYALETE YAYILAN GÖSTERİLER

HRANA'nın ABD merkezli internet sitesinde yer alan bilgilere göre, gösteriler ülkedeki 31 eyaletin 26'sına yayıldı. Toplam 222 farklı noktada kaydedilen protestolarda 19 eylemcinin yanı sıra bir güvenlik görevlisi de yaşamını yitirdi.

990 KİŞİ GÖZALTINDA

Gösteriler sırasında 51 kişinin yaralandığı, yaralanmaların büyük çoğunluğunun saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi. Ayrıca en az 990 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

İran makamları ise şu ana kadar gösterilerde ölen veya yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. HRANA'nın raporu, olaylara dair uluslararası alanda dolaşan en kapsamlı verilerden biri olarak öne çıkıyor.

PROTESTOLARDA NE OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşekiyan, ulusal para biriminin ani değer kaybı ve enflasyon sebebiyle başlayan protestoları anlayışla karşıladıklarını söylemiş ve İçişleri Bakanı’ndan protestoculara olabildiğince kibar müdahale edilmesini istemişti.

TRUMP'TAN MÜDAHALE TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump ise cuma günü yaptığı açıklamada, protestocuların şiddetle karşı karşıya kalması halinde onlara yardım edeceklerini belirterek, "harekete geçmeye hazırız" dedi. Trump, hangi önlemleri almayı düşündüğünü ise açıklamadı.

TAHRAN'DAN MİSİLLEME UYARISI

Bu uyarı, İranlı üst düzey yetkililerden sert tepkiler getirdi. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın "düşmana boyun eğmeyeceğini" söyleyerek misilleme tehdidinde bulundu. Bölgedeki ABD güçleri hedef gösterildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ 'LİDER' HEDEFLİ TUTUKLAMALAR YAPIYOR

İran Emniyet Müdürü Ahmed Rıza Radan, devlet medyasına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin son iki gün içinde protesto liderlerini hedef alan tutuklamalar gerçekleştirdiğini belirtti. Radan, "sanal alanda çok sayıda lider gözaltına alındı" ifadesini kullandı.