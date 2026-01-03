ABD ve İsrail protestolara desteği açıkladı! Can kaybı 7'ye yükseldi: İran'da neler oluyor?

İran'da, riyalin dolar karşısında rekor değer kaybetmesi ve yüksek enflasyonun tetiklediği protestolar altıncı gününe girerken, en az yedi kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ekonomik sıkıntıları 'düşmanlara' yükleyerek birlik çağrısı yaptı. Öte yandan ABD ve İsrail protestoculara desteklerini açıkladı.

İran'da, artan yaşam maliyeti ve ulusal para birimi riyalin ABD doları karşısında tarihi düşüşüne karşı başlayan protestolar altıncı gününe girdi. Gösteriler, Tahran'ın tarihi Kapalı Çarşı'sında esnafın dükkanlarını kapatmasıyla başladı ve ülkenin 31 vilayetinden 17'sine yayıldı.

PROTESTOLAR YAYILDI, CAN KAYBI YAŞANDI

Şimdiye kadar en az yedi kişinin hayatını kaybettiği ve 44 kişinin tutuklandığı bildirildi. Yaralananların olduğu eylemler, ülke genelindeki birçok şehirde devam ediyor. Protestolar, başlangıçtaki ekonomik odaktan daha geniş siyasi talepleri de içeren bir harekete dönüştü.

EKONOMİK KRİZİN ARKA PLANI

Protestoların temelinde, yaptırımlar nedeniyle derinleşen ağır bir ekonomik kriz yatıyor. Riyal, son altı ayda dolar karşısında %56 değer kaybederek rekor seviyeye geriledi. Bu durum, yıllık %72'yi bulan gıda fiyatı artışlarıyla birleşerek halkın alım gücünü ciddi şekilde eritti.

HÜKÜMET REFORM SÖZÜ VERDİ

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, protestocuların "meşru taleplerini" dinlemeye hazır olduklarını ifade etti. Hükümet, protestocuların endişelerini gidermek amacıyla ekonomi yönetiminde değişikliğe gitti. Pezeşkiyan, yaptığı bir konuşmada, "Her türlü rant peşinde koşma, kaçakçılık ve rüşveti ortadan kaldırmaya kararlıyız" dedi ve ekonomik reform ile yolsuzlukla mücadele sözü verdi.

YENİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI ATANDI

Protestolara yanıt olarak atanan yeni Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati'den, para birimindeki çöküşü durdurması ve ekonomik istikrarı sağlaması bekleniyor. Ayrıca, son öğrenci protestolarını yönetmekte başarısız oldukları gerekçesiyle üç büyük üniversitenin güvenlik müdürleri de görevden alındı.

ABD VE İSRAİL’DEN PROTESTOLARA DESTEK

Perşembe günü, 2018 yılında İran'ın nükleer gelişimini sınırlayan ve karşılığında yaptırımların hafifletilmesini öngören nükleer anlaşmadan ABD'yi tek taraflı olarak çeken ABD Başkanı Donald Trump, olaylarla ilgili yorumda bulundu. Trump, Truth Social platformunda paylaştığı mesajda, “İran, her zamanki gibi barışçıl protestocuları vurup şiddetle öldürürse, Amerika Birleşik Devletleri onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır, ateş etmeye hazırız” dedi.

İran ise bu açıklamaya, saldırı durumunda misillemeyle, bölgedeki ABD üsleri ve askeri personelinin hedef alacağını açıkladı.

Saldırırız diyen Trump’a İran’dan rest: ABD güçleri meşru hedef olurSaldırırız diyen Trump’a İran’dan rest: ABD güçleri meşru hedef olur

İran yönetiminden enflasyon eylemleri açıklaması: 'Kabul ediyoruz sabırla dinleyeceğiz'İran yönetiminden enflasyon eylemleri açıklaması: 'Kabul ediyoruz sabırla dinleyeceğiz'

Aynı gün, İsrail Dışişleri Bakanlığı da Farsça sosyal medya hesabında devrim öncesi İran'a ait bir aslan ve güneş resmi paylaştı. Paylaşımda “Karanlığa karşı savaşmak için İran aslanlarının ve dişi aslanlarının yükselişi. Işık karanlığa galip gelir" ifadeleri yer alıyor.

