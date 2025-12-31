İran yönetiminden enflasyon eylemleri açıklaması: 'Kabul ediyoruz sabırla dinleyeceğiz'

Protestolar, İran riyalinin açık piyasada ABD doları karşısında rekor düşük seviyeye ulaşması üzerine Tahran'daki Büyük Çarşı'daki esnafın grev yapmasıyla pazar günü başladı.

O zamandan beri, internetteki videolar Karaj, Hamedan, Qeshm, Malard, İsfahan, Kermanshah, Şiraz ve Yezd şehirlerinde gösteriler olduğunu gösterdi. Polisin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı da görüldü.

İRAN: SABIRLA DİNLEYECEĞİZ

İran hükümeti “protestoları kabul ettiğini” ve “sert seslerle karşılaşsa bile sabırla dinleyeceğini” söyledi.

Cumhurbaşkanı Masoud Pezeshkian pazartesi günü geç saatlerde X'te, “sorunları çözmek ve sorumlu davranmak” için önlemler alınabilmesi amacıyla içişleri bakanına protestocuların “temsilcileri” ile görüşme talimatı verdiğini yazdı.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Ayrıca İran merkez bankası başkanı Mohammadreza Farzin'in istifasını kabul etti ve yerine eski ekonomi ve maliye bakanı Abdolnasser Hemmati'yi atadı.

HAMANEY KARŞITI SLOGANLAR

Üniversite öğrencileri de protestolara katılarak, İran'da en yüksek güce sahip olan Yüksek Lider Ayetullah Ali Hamaney'e atıfta bulunarak “Diktatöre ölüm” gibi hükümet karşıtı sloganlar attılar.