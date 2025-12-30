İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan 'pişman olursunuz' dedi İsrail ve ABD'yi uyardı!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’den gelen “yeniden saldırı” imaları üzerine sert bir mesaj verdi.

Pezeşkiyan, X platformunda yaptığı açıklamada, İran’a yönelik herhangi bir saldırının ağır ve pişmanlık doğuracak bir karşılıkla sonuçlanacağını vurguladı.

Pezeşkiyan "İran İslam Cumhuriyeti’nin her türlü zalimce saldırıya vereceği karşılık, sert ve pişmanlık verici olacaktır" dedi. Açıklama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından geldi.

TRUMP: "ÇOK DAHA AĞIR OLUR"

Görüşme sonrasında Trump, İran’a yönelik olası bir askeri hamle sorusuna kapıyı tamamen kapatmadı. Trump, İran’ın böyle bir durumda sonuçların çok daha ağır olacağını bildiğini savunarak, daha önce sunulan seçeneklerin değerlendirilmemesini eleştirdi.

Pezeşkiyan’ın mesajı, bölgedeki tansiyonun yeniden yükseldiğine işaret ederken, Tahran’ın olası bir saldırıya karşı caydırıcılık vurgusunu öne çıkardı.