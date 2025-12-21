Venezuela: İran'dan her alanda işbirliği teklif aldık

Venezuela: İran'dan her alanda işbirliği teklif aldık
Yayınlanma:
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD’nin Venezuela’ya ait bir petrol tankerine el koymasını uluslararası hukukun ihlali olarak niteledi; İran’dan kapsamlı işbirliği teklifi aldıklarını açıkladı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD’nin Venezuela’ya ait bir petrol tankerine el koymasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gil, söz konusu müdahaleyi “uluslararası korsanlık” olarak tanımladı ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın açıkça ihlal edildiğini savundu.

Gil, ABD’nin tankerine el koymasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştüğünü belirterek, görüşmede Karayipler’de yaşanan son gelişmelerin, ABD’nin tehditlerinin ve Venezuela’ya ait petrol yüklü tankerlerin alıkonulmasının ele alındığını ifade etti. İran’ın bu süreçte Venezuela’ya “her alanda işbirliği” teklifinde bulunduğunu da duyurdu.

Venezuela Dışişleri Bakanı, ABD’nin Karayipler’deki bu tür müdahalelerle uluslararası hukuku hiçe saydığını vurgulayarak, ülkesinin haklarını savunmak için diplomatik ve hukuki girişimlerini sürdüreceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık’ta yaptığı açıklamada Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını doğrulamış, el koyma işleminin “geçerli bir gerekçeye” dayandığını öne sürmüştü. Beyaz Saray ise tankerin, yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusu’na petrol taşıdığı iddiasında bulunmuştu.

Venezuela yönetimi ise bu gerekçeyi reddederek olayı “açık bir hırsızlık” olarak nitelendirmiş ve konuyu uluslararası mercilere taşıyacağını açıklamıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

