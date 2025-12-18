Trump Show: Ulusa sesleniş konuşmasında 20 dakikada 700 “ben”

Trump, 20 dakikadan kısa süren ve son derece hızlı bir tempoda gerçekleştirilen konuşmasında, "On bir ay önce bir karmaşa devraldım ve onu düzeltiyorum" dedi.

Başarılarının yeterince takdir görmediğinden sık sık şikayet eden Cumhuriyetçi başkan, yüksek maliyetleri ele almak için çok az yeni politika girişimi sundu.

Göçmenlerden, suçtan ve trans bireylerin haklarından şikayet etti.

Konuşma, bunun yerine belirgin bir hoşnutsuzluk duygusuyla yapıldı; Trump, Beyaz Saray'ın bayram süslemeleriyle donatılmış Diplomatik Salonu'nda göçmen istilalarından, şiddet suçlarından ve trans bireylerin haklarından şikayet etti.

Eski Başkan Joe Biden'ı, önceki ticaret anlaşmalarını, göçmenleri ve yolsuzlukla dolu bir sistem olarak tanımladığı şeyi suçladı.

Aynı zamanda Trump, sınır geçişlerinin azaltılmasından bazı malların fiyatlarının düşürülmesine kadar çeşitli konularda yönetiminin bu yılki çalışmalarını övdü. Ve ülkenin gelecek yıl daha güçlü olacağının sözünü verdi.

Trump, nadir görülen siyasi girişimler arasında, yönetiminin önümüzdeki hafta ABD silahlı kuvvetlerinin 1,45 milyon üyesinin hesaplarına 1.776 dolarlık "savaş temettüsü" göndereceğini duyurdu.

Ayrıca, Uygun Fiyatlı Sağlık Bakımı Yasası aracılığıyla sübvansiyon sağlamak yerine, sağlık sigortası maliyetini karşılamak için doğrudan insanlara para gönderilmesini öngören Cumhuriyetçi bir öneriyi de destekledi. Bu öneri henüz Kongre'de yeterli desteği alamadı.

Trump, "Paranın doğrudan halka gitmesini istiyorum, böylece kendi sağlık hizmetlerini kendileri satın alabilsinler," dedi. "Tek kaybedenler sigorta şirketleri olacak."

Şaşırtıcı bir şekilde, göreve geri döndüğü ilk yılın büyük bir bölümünü meşgul eden dış ilişkiler konusuna çok az zaman ayırdı.

Gazze'deki savaştan kısaca bahsetti ancak Ukrayna'daki savaştan veya Venezuela ile yaklaşan çatışmadan hiç söz etmedi.

Trump'ın ülke ekonomisi hakkındaki değerlendirmeleri düşük.

Bu konuşma, başkanın insanların düşen yaşam standartlarıyla ilgili endişelerini gidermesi için bir fırsat sundu; Trump bu sorunu defalarca Demokratların bir hilesi olarak nitelendirmişti.

Trump, Biden'ın başkanlığını suçlarken, fiyatların hala yüksek olduğunu kabul etti ancak ülkenin ekonomik bir patlama için "hazır" olduğunu iddia etti. "Bu yüksek fiyatları düşürüyorum ve bunu çok hızlı bir şekilde yapıyorum," dedi.

Vergi politikaları, gümrük vergileri ve Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ı değiştirme planlarını gerekçe göstererek, önümüzdeki yıl koşulların iyileşeceğini vaat etti. Bu, Kasım ayındaki seçimlerde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolünü elinde tutmak isteyen Trump'ın Cumhuriyetçi partili arkadaşları için memnuniyet verici bir haber olurdu.

Seçimlere neredeyse bir yıl kala, Demokratlar şimdiden yaşam standartları ve sağlık politikası konusundaki endişeleri gündeme getiriyorlar.

Son hükümet verileri, ekonomik büyümenin yılın ilk birkaç ayındaki yavaşlamanın ardından bir miktar toparlandığını gösterdi. Ancak aynı zamanda Trump'ın ikinci döneminde istihdam artışının yavaşladığını, işsizliğin dört yılın en yüksek seviyesine çıktığını ve tüketici fiyatlarının yüksek kaldığını d Göreve geldiğinde enflasyonun 48 yılın, hatta bazılarına göre ülke tarihinin en kötü seviyesinde olduğunu belirten Trump, bunun fiyatların hiç olmadığı kadar yükselmesine neden olduğunu ve milyonlarca Amerikalı için hayatı pahalı hale getirdiğini anlattı.

Kendi yönetimindeki politikaları "Amerika'yı ilk sıraya koymak" şeklinde özetleyen ABD Başkanı Trump, "Amerika'yı yeniden büyük yapıyoruz. 11 ay sonra sınırlarımız güvenli hale geldi. Enflasyon durdu. Maaşlar yükseldi, fiyatlar düştü. Ülkemiz güçlü. Amerika saygı görüyor ve ülkemiz her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri döndü. Dünyanın daha önce hiç görmediği bir ekonomik patlamanın eşiğindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Trump, ülkenin şimdiye kadar yapılmış en kötü ticaret anlaşmalarına da sahip olduğunu ve bu durumu değiştirdiklerine işaret ederek, "Ekonomimizi yıkımın eşiğinden geri getiriyoruz. Son yönetim ve Kongre'deki müttefikleri, hazinemizi trilyonlarca dolar yağmalayarak fiyatları ve her şeyi daha önce hiç görülmemiş seviyelere çıkardı. Bu yüksek fiyatları çok hızlı bir şekilde düşürüyorum." dedi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden dönemindeki otomobil, benzin ve yumurta gibi kalemlerdeki fiyat artışlarından örnekler veren Trump, bunların hepsinin hızla aşağı indiğini kaydetti.

Trump, politikalarının maaşları da hızla artırdığını belirterek, yıllar sonra ilk kez ücretlerin enflasyondan çok daha hızlı yükseldiğini ifade etti.

Gümrük işlemleri belirsizliğe yol açtı

Trump'ın bu yılki gümrük vergisi politikaları, yönetiminin neredeyse bir yıldır sorumlu olduğu ekonomide belirsizlik yarattı ve fiyatları yükseltti; ve Trump, kendisinden önceki Biden gibi, Amerikalıları ekonominin sağlıklı olduğuna ikna etmekte zorlanıyor.

Salı günü yapılan yeni bir Reuters/Ipsos anketine göre, Amerikalı yetişkinlerin yalnızca %33'ü Trump'ın ekonomiyi yönetme biçimini onaylıyor. Konuşmanın ardından Demokratlar, Trump'ın Amerikalıların endişelerine yönelik çok az çözüm sunduğunu savundu.

"Oyalama amaçlı başarısız bir girişim"

Virginia Senatörü Mark Warner konuşmayı "dikkat dağıtma amaçlı üzücü bir girişim" olarak nitelendirirken, 2028 başkanlık seçimlerinde aday olması muhtemel Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise Trump'a atıfta bulunarak "ben" kelimesini 700'den fazla kez tekrarladı.

Trump konuşmasında, iş yaratacak ve fabrikalar açacak 18 trilyon dolarlık yatırım çektiğini söyledi. Bunun en önemli etkeni olarak gümrük tarifesi politikasını gösterdi: " Şimdi dünyanın en cazip ülkesiyiz."

Konuşmayı, Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun yakından takip edilen enflasyon verilerinin açıklanmasından sadece bir gün önce yaptı. Trump'ın ikinci döneminin başlamasından sadece üç ay sonra, Nisan ayında dört yılın en düşük seviyesi olan %2,3'e ulaşan yıllık enflasyon, o zamandan beri sürekli yükseliyor.

Askere yatırım

Trump'ın konuşmasında ilgi çeken başlıklardan biri de, yılbaşından önce ABD ordusunda görev yapan 1,4 milyondan fazla askere gönderilecek ikramiyeler oldu.

ABD Başkanı, Noel öncesinde 1,4 milyondan fazla ABD askeri personeline, ülkenin kuruluş yılına atfen 1776 dolarlık ikramiye çeki göndereceklerini duyurdu.

"Bu başarının büyük bir kısmı tarifeler sayesinde elde edildi"

İstihdamdaki artışa da işaret eden Trump, göreve geldiğinden bu yana yaratılan istihdamın yüzde 100'ünün özel sektörde olduğunu ileri sürdü.

Trump, ABD'ye 18 trilyon dolarlık "rekor düzeyde" yatırım sağladığını da yineleyerek, "Bu başarının büyük bir kısmı tarifeler sayesinde elde edildi. En sevdiğim kelime olan tarife, onlarca yıldır diğer ülkeler tarafından bize karşı başarıyla kullanıldı, ancak artık öyle değil." diye konuştu.

Gelecek yıl Amerikan tarihinin en büyük vergi indirimlerinin sonuçlarının da görüleceğini belirten Trump, gelecek vergi döneminin bu düzenlemeler ve tarifeler sayesinde "tüm zamanların en büyük vergi iadesi sezonu" olacağını ifade etti.

Trump, ilaç fiyatlarını yüzde 600'e varan oranlarda düşürmek için ilaç şirketleriyle yaptığı müzakerelere de değinerek, ilaç maliyetlerinin önemli ölçüde azalacağını kaydetti.

Bir diğer önemli odak noktasının ise enerji maliyetleri olduğunu belirten Trump, göreve geldiği ilk gün Ulusal Enerji Acil Durumu ilan ettiğini ve benzin fiyatlarının ülkenin büyük bölümünde düştüğünü anlattı.

Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanını da yakında açıklayacağını belirterek, "Yakında faiz oranlarının önemli ölçüde düşürülmesi gerektiğine inanan yeni Fed başkanını açıklayacağım. Yeni yılın başında mortgage (konut kredisi) ödemeleri daha da düşecek. Bunu yeni yılda göreceksiniz, Amerikan tarihinin en agresif konut reform planlarından bazılarını açıklayacağım." dedi.

Konuşmasının sadece bir yerinde Gazze'deki ateşkes sürecine ve İran'a atıf yapan Trump, "Amerika'nın gücünü yeniden tesis ettim, 10 ayda sekiz savaşı çözüme kavuşturdum, İran'ın nükleer tehdidini ortadan kaldırdım ve Gazze'deki savaşı sona erdirdim. Böylece 3 bin yıldır ilk kez Orta Doğu'ya barış getirdim. Hayatta olan ve hayatını kaybeden esirlerin serbest bırakılmasını sağladım." diye konuştu.