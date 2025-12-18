Çin'den nüfusu artırmak için görülmemiş önlem

Yayınlanma:
Çin, vergi sistemini modernize etmek ve düşen doğum oranına karşı önlem amacıyla, 1 Ocak'tan itibaren prezervatif ve kontraseptiflere %13 katma değer vergisi (KDV) uygulamaya başlayacak ve böylece otuz yıllık muafiyet sona erecek.

Çin, kontraseptiflerle ilgili vergi politikasında önemli bir değişiklik yapacağını duyurdu. 1993 yılında ülke çapında katma değer vergisi (KDV) sisteminin uygulanmaya başlanmasından bu yana ilk kez, prezervatif gibi ürünler artık muafiyet kapsamı dışında kalacak.

YENİ %13 KDV ORANI YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

1 Ocak'tan itibaren prezervatif ve diğer kontraseptif ürünlere %13 KDV uygulanacak. Bu politika değişikliği, ülkenin vergi rejimini modernize etmeyi amaçlayan ve 2024 yılında kabul edilen daha kapsamlı bir KDV yasasına dahil edildi.

KDV, Çin'in toplam vergi gelirinin yaklaşık %40'ını oluşturan önemli bir gelir kaynağı.

DEMOGRAFİK ENDİŞELER NEDENİYLE POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ

Bu değişiklik, Çin'in onlarca yıllık kısıtlayıcı nüfus kontrolünü tersine çevirerek daha fazla doğum teşvik etmek için çeşitli önlemler almasıyla birlikte gerçekleşiyor. 30 yılı aşkın bir süre sıkı bir tek çocuk politikası uygulayan hükümet, son on yıldır düşen doğum oranını artırmak için aktif olarak çaba gösteriyor.

Çin'in nüfusu 2024'te azalma eğilimindeÇin'in nüfusu 2024'te azalma eğiliminde

1178 dolandırıcı Çin'e iade edildi1178 dolandırıcı Çin'e iade edildi

AİLELERE TEŞVİKLER

Yetkililer, daha büyük aileleri teşvik etmek için bir dizi teşvik, uygulamaya koydu. Ulusal sınır, çift başına üç çocuğa yükseltildi. Yerel düzeyde, iller, evliliği teşvik etmek için IVF tedavileri için indirimler, ek çocuklar için nakit ödemeler ve yeni evliler için ekstra ücretli izinler dahil olmak üzere çeşitli sübvansiyonlar deniyor.

Bu vergi değişikliği, doğum kontrol hapları için evrensel sübvansiyonlardan uzaklaşarak, maliye politikasını nüfusu artırma yönündeki mevcut ulusal öncelikle uyumlu hale getiriyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

