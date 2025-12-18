Gazeteciyi darbeden Yunan milletvekiline ihraç talebi

Gazeteciyi darbeden Yunan milletvekiline ihraç talebi
Yayınlanma:
Yunanistan muhalefet partisi SYRIZA, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Pappas'ı bir gazeteciyi dövmesi nedeniyle AP meclis grubundan çıkardı. Pappas için partiden ihraç süreci de başlatıldı.

Yunanistan'daki ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), bir milletvekili hakkında önemli bir disiplin kararı aldığını duyurdu. Karar, milletvekilinin bir gazeteciye darbettiği iddialarının doğrulanmasının ardından alındı.

AP MİLLETVEKİLİ GAZETECİYİ DARBETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

SYRIZA'nın Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Nikos Pappas, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, Strazburg'da bir gazeteciyi darbettiği iddialarını kabul etti. Pappas, bu davranışı için pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Yunanistan'da bakanlık şubesine bombalı saldırı!Yunanistan'da bakanlık şubesine bombalı saldırı!

SYRIZA PARTİ GRUBUNDAN ÇIKARDI VE İHRAÇ SÜRECİ BAŞLATTI

SYRIZA'dan konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, "SYRIZA Başkanı Sokratis Famellos, SYRIZA AP Milletvekili Nikos Pappas'ı kabul edilmez davranışı nedeniyle parti grubundan çıkarmıştır" denildi.

ABD'den Yunanistan'daki vatandaşlarına uyarıABD'den Yunanistan'daki vatandaşlarına uyarı

Aynı açıklamada, Nikos Pappas'ın partiden tamamen ihraç edilmesi sürecini başlatmak üzere bir disiplin soruşturmasının da başlatıldığı kamuoyuna duyuruldu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

