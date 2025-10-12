Yunanistan'da bakanlık şubesine bombalı saldırı!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Tarım ve Kalkınma Bakanlığı'nın şubesine piknik tüplerinden yapılan bomba ile saldırı düzenlendi.

ATİNA'DA BAKANLIK ŞUBESİNE BOMBALI SALDIRI

Yunanistan Tarım ve Kalkınma Bakanlığı'nın başkent Atina'da bulunan bir biriminin bulunduğu binaya bombalı saldırı düzenlendi.

Yunan basınındaki haberlere göre, saldırı Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü binasının önünde meydana geldi.

PİKNİK TÜPLERİNDEN YAPILAN DÜZENEK PATLADI

İlk belirlemelere göre, binanın önüne bırakılan piknik tüplerinden yapılan düzeneklerin patlaması sonucu dış cephede ufak çaplı hasar oluştu.

Olay yerine sevk edilen bomba imha ekipleri (ΤΕΕΜ) inceleme başlatırken, yetkililer patlamada yaralanan olmadığını açıkladı.