Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu

Ocak ayına sayılı günler kala, milyonlarca asgari çalışanın gözü kulağı, asgari ücrete yapılacak olan zamda.

2026 yılı için uygulanacak olan yeni asgari ücreti belirlemek için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk iki toplantısında rakam açıklamadı. Ancak kulis bilgileri gelmeye devam ediyor.

Son olarak SGK Uzmanı Özgür Erdursun, TGRT Haber'e yaptığı değerlendirmede, yeni asgari ücretin önümüzdeki hafta açıklanacağını öne sürdü.

Erdursun, "Zaten son haftaya da girmiş olacağız. Ayı da bitiriyoruz, yılı da bitiriyoruz. 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret önümüzdeki toplantıda netleşir diye düşünüyorum" dedi.

"YÜZDE YİRMİ BEŞLER CİVARINDA ARTACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Yeni zam oranıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Erdursun, şunları söyledi:

"Asgari ücret geçen yıl bir yıllık süre için yüzde otuz olarak belirlenmişti. Bu yıl da hedeflenen enflasyonun doğrultusunda onun da bir miktar üzerinde bir rakamla bir oranla asgari ücret belirlenir diye düşünüyoruz. Asgari ücretin yüzde yirmi beşler civarında artacağını biz öngörüyoruz.

Asgari ücretin 27 bin beş yüz lirayla 28.000 lira bandında olacağını düşünüyoruz. Tabii şu anda Türkiye'de 17.265.379 çalışan var. Özel sektörde 15.200.000 kişi. Kamuda 2.064.000 kişi. Türkiye'de ortalama ücretler 30.000 lira civarında. Kamuyla beraber 36.000 lira. Diğer ücretleri de çok yakından ilgilendirecek."