Rakam için henüz erken diyen bakanın asgari ücret karnesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, işçi tarafının masada olmadığı asgari ücret görüşmelerine dair "Rakam konuşmak için henüz çok erken" sözleri kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Milyonlar asgari ücrete odaklanmışken, Meclis kayıtları Bakan Işıkhan’ın bu konuda verdiği yanıtların zamanlamasını gözler önüne serdi.

İktidar medyası 'kulis' dedi duyurdu: Asgari ücret zammında bu rakamlar konuşuluyor

CHP’li Özgür Karabat’ın 12 Kasım tarihinde Meclis’e sunduğu ve asgari ücret tespit komisyonunun yapısını eleştirdiği soru önergesi, işçi konfederasyonlarının sürece katılımını sorguluyordu. Karabat, önergesinde komisyon toplantılarının 'göstermelik bir formaliteye dönüştürüldüğünü' vurgulayarak, 2026 yılı için işçi tarafının karar alma mekanizmalarındaki etkisini sordu. Ancak Bakan Işıkhan, aradan geçen süreye rağmen bu önergeye yanıt vermedi.

MECLİS’TE SORULAR, BAKANLIK’TA SESSİZLİK

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Temmuz ayında milyonlarca asgari ücretlinin ara zam beklentisi vardı. Ö dönemde bu konuda mayıs ayında verilen bir önergeye Bakan Işıkhan ancak eylül ayında dönüş yaptı. Aynı şekilde, 2025 yılı için açıklanan yüzde 30’luk asgari ücret artışına ilişkin DEM Partili Meral Danış Beştaş’ın 25 Aralık 2024’te yönelttiği soru da aylarca cevapsız kaldı.

YANITLAR AYLAR SONRA GELDİ

Bakan Işıkhan, Beştaş’ın sorusuna 2025 yılının ekim ayında, yani yaklaşık 10 ay sonra yanıt verdi. Gecikmeli yanıtta, "Asgari ücret için yüzde 30 oranını belirlerken hangi kriterler esas alındı?" sorusuna, kararın asgari ücret tespit komisyonu tarafından alındığı belirtilerek yanıt verildi. Açıklamada, ülkenin sosyal ve ekonomik durumu, fiilen ödenen ücretler, geçim şartları ve sosyal tarafların tekliflerinin dikkate alındığı ifade edildi.