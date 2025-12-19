İktidar medyası 'kulis' dedi duyurdu: Asgari ücret zammında bu rakamlar konuşuluyor

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Ankara'dayken asgari ücret maratonunda ikinci raunt tamamlandı. İşçi tarafının komisyonun yapısını eleştirerek katılmadığı masada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün "mekik diplomasisi" yürüttü.

Asgari ücrette ikinci toplantı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen ikinci Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Ancak bu toplantı öncesinde Ankara trafiği baş döndürdü. Bakan Vedat Işıkhan, masaya oturmayan işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'i ziyaret etti. TÜRK-İŞ masaya dönmezken Işıkhan'ın ikinci durağı HAK-İŞ oldu.

İŞÇİSİZ MASA

Ziyaretlerin ardından soluğu bakanlıkta alan Işıkhan, işçinin olmadığı masada sendikalardan altığı talepleri komisyona ileteceğini söyledi.

Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı: "İşçi kesimi masada olmayabilir ancak ben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak biraz önce Türk-İş’e giderek, Türk-İş masasını kurduk. Hak-İş’e giderek, Hak-İş masasını kurduk... İşçi sendikalarımızdan aldığımız bu görüşleri Komisyon’da ben Çalışma Bakanı olarak diğer Komisyon üyelerimize bunları ifade edeceğim."

TÜRK-İŞ NEDEN TOPLANTIYA KATILMIYOR?

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da Bakan Işıkhan ile görüşmesinin ardından, "Bir yıldır durduğumuz yerde durmaya devam ediyoruz. Bakan Bey geldi, neden katılmadığımızı anlattık" dedi. TÜRK-İŞ, komisyonun yapısı adil hale gelene kadar masaya oturmama kararı almıştı. Sendikanın bu yılki asgari ücret talebi ise 39 bin 525 lira.

Görüşme sonrası kameraların karşısına geçen HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ise işverenlere (TİSK) net bir uyarıda bulundu. İşçinin masada olmamasını fırsat bilip düşük zam dayatmasından vazgeçilmesini isteyen Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Elinizi taşın altına koyun" çağrısını hatırlattı.

GÖZLER 3. TOPLANTIDA: ZAM ORANI BELLİ OLUYOR MU?

İkinci toplantıdan da somut bir rakam çıkmadı. Şimdi tüm gözler haftaya yapılması beklenen üçüncü toplantıya çevrildi. Bakanlık, sürecin "sosyal diyalog" çerçevesinde süreceğini belirtti.

KULİSLERDE KONUŞULANM RAKAM

İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesinin "Ankara kulislerinde konuşulan senaryolar" diye duyurduğuna göre iktidar asgari ücret zammı için yüzde 31-32'lik bir artış ön görüyor. Yani asgari ücretin 29 bin TL bandına çıkması.

Kulislerin beklentisi ise rakamın 27 bin TL ile 30 bin TL arasında şekillenmesi.