Kritik toplantı bugün! EMEP'den Türk-İş'e asgari ücret masasına dön çağrısı

Zülal Koçer - halktv.com.tr

Türkiye'de milyonlarca emekçinin geçim mücadelesi verdiği asgari ücret maratonu resmen başladı. İşçi tarafının katılmadığı ilk toplantıdan somut bir rakam çıkmazken, gözler bugün yapılacak kritik ikinci buluşmaya çevrildi.

İŞÇİ TARAFI MASADA YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan ilk toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. Toplantıda işveren tarafını TİSK temsil ederken, işçi temsilcisi TÜRK-İŞ masada yer almadı.

TÜRK-İŞ geçen yıl yapılan toplantının ardından komisyonun yapısının adil olmadığını belirterek masada yer almayacağını açıklamıştı.

Bu sene de ilk toplantıya tekliflerini içeren dosyayı teslim etti ancak katılmadı. TÜRK-İŞ'in, asgari ücret talebi 39 bin 525 lira oldu. Masada bu rakam dururken bugün yapılacak toplantıda patronlar ve iktidar temsilcileri olacak.

Milyonların gözünün kulağının üzerinde olduğu asgari ücret görüşmelerinde işçi tarafının olmaması eleştirileri de beraberinde getirdi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMALI?

TÜRK-İŞ'in masada olmaması, asgari ücretin işçi çıkarmalarına neden olacağı iddialarını ve asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan'la konuştuk.

Asgari ücretin, asgari geçim şartlarını karşılayan ücret olduğunu ve bu bağlamda ele alınması gerektiğini söyleyen Aslan "Bu ilk koşuldur. İkincisi belirleme- hesaplama- tek bir işçi üzerinden değil dört kişilik işçi ailesi baz alınarak yapılmalıdır. " dedi.

TÜRK-İŞ'İN TEKLİFİ: "TALİHSİZLİKTİR"

TÜRK-İŞ’in 39.525 liralık teklifinin bekar bir işçinin aylık geçim standardı üzerinden hesaplanarak sunulduğunu aktaran Seyit Aslan "İşçileri temsilen bu teklifin sunulması TÜRK-İŞ adına bir talihsizliktir. Bu teklif işçi sınıfı adına kabul edilemezdir. Toplumsal maddi yaşamı her gün yeniden üreten işçi sınıfının ömür boyu bir sarkaç misali açlık ve yoksulluk arasında salınıp durması savunulamayacağına göre yapılacak olan bellidir. TÜRK-İŞ'in Kasım 2025 itibarıyla açıklamış olduğu aylık yoksulluk sınırı baz alınarak bir artış yapılmalıdır." diye sendikanın masaya bıraktığı teklife tepki gösterdi.

"BELİRLEYİCİ BİR AKTÖR OLARAK MASADA YERİNİ ALMALIDIR"

İşçi temsilcisinin masada yer almaması büyük yankı uyandırmıştı. 50 yıl sonra bir ilk olarak kayıtlara geçen bu tutuma dair EMEP Genel Başkanı Aslan TÜRK-İŞ'in bugüne kadar masada olmasının işçilerin lehine bir sonuç doğurmadığını söylese de şu eleştiride bulundu:

"TÜRK-İŞ'in 'misket oynarken küsen çocuk edası' ile sessizce bir kenara çekilmesi de doğru değildir. Henüz vakit varken TÜRK-İŞ işçi ve kamu emekçileri konfederasyonlarının da desteğini arkasına alarak bugüne kadar yaptığından farklı olarak belirleyici bir aktör olma tavrıyla masada ve sahada yerini almalıdır."

Asgari ücrete yapılacak zammın enflasyonu arttıracağı, istihdam kaybı yaratacağı söylemlerini sorduğumuz Aslan şu yanıtı verdi:

"Bu politik ekonominin kadim tartışmalarından biridir. Oysa yanıt oldukça basittir: Kapitalist karın kaynağı artı değer olduğuna göre hayır yol açmaz. Tek sonucu patronun karını artış oranında sınırlar. Dolayısıyla bu cepheden kopartılan yaygara azami kar dürtüsüyle emek gücünü baskılamak üzere yapılmaktadır ve bilimsel bir temelden yoksundur."

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Peki asgari ücret ne olur? Bu son bir aydır ülkenin temel sorusu. Fabrikalardan pazara, markete, evlere kadar her yerde tahminler konuşuluyor.

Aslan ise bu soruya karşılık "İşçinin lehine olmayacak" dedi ve şu değerlendirmede bulundu:

"İşçi hareketinin güncel durumu, sendikalara hakim olan bürokratik tutum ve yaklaşımlar, uluslararası sermayenin (emperyalizm) dayatmaları ve bununla senkornize hareket eden saray rejiminin ucuz emek üzerine inşa ettiği ekonomi politikaları göz önüne alındığında “senaryolar muhtelif” olsa da “masa”dan işçi sınıfının lehine bir sonuç çıkmayacağı şimdiden bellidir.

İşçi sınıfı ve sendikalar ne zaman ki asgari ücret belirlenme sürecinin salt bir müzakere sürecinden ibaret olmayıp asıl olarak bir mücadele süreci olduğunu bilince çıkartır buna uygun bir örgütlenme ve hazırlıkla hareket eder durum o zaman işçiler lehine değişecektir."

ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE ÜCRET ALANLARIN YANILGISI

Aslan, asgari ücretin üzerinde ücret alan işçilere şu uyarıda bulundu:

"Asgari ücretin üzerinde ücret alan işçilerin bu konunun kendilerini ilgilendirmediği yanılgısıdır. Bu sendika ve konfederasyonların bürokrat yönetimlerinin elini de oldukça rahatlatmaktadır. Oysa gerçekte- hele ki asgari ücretin giderek temel- ortalama ücret haline geldiği günümüz koşullarında bu durum daha da önem kazanmıştır. Asgari ücret sermaye ve hükümetlerin genel ücret politikasını dolaysızca yansıtan bir parametredir ve bu bağlamda ücretin ortalama ve azami sınırlarının belirlenmesinde de dolaysızca bir role sahiptir. "

"KOMİSYONUN YAPISI VE YETKİSİ DEĞİŞMELİDİR"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının ve yetkisinin değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Seyit Aslan "Mevcut halde işçi sınıfı azınlıktadır ve son karar hakkı komisyonda değildir. Bunun değişmesi gerekir. Komisyon akademi ve bilim çevrelerinin de yer alacağı karar çoğunluğunun emekten yana olduğu ve son karar hakkının kendisinde olacağı bir hüviyette olmalıdır. "

Seyit Aslan sözlerini mücadele vurgusu ile noktaladı:

"Mesele sadece masada olmak değil, masada mücadele ederken, alanda mücadele etmeden, işçileri örgütlemeden, mücadeleye çekmeden durumun değişmeyeceğidir. Yıllardır yapılan sadece masada oturup durumu izah etmek oldu, bugün de yeniden bu yanlışa düşülmemeli."

ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren toplantıdan herhangi bir rakam çıkmadı. Sürecin sonunda belirlenecek rakamın 31 Aralık'a kadar netleşmesi ve 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Nihai kararın ise önceki yıllarda olduğu gibi 3 veya 4 toplantının ardından açıklanması öngörülüyor.