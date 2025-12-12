Milyonlarca çalışanın kaderinin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı.

Toplantı saati olan 14.00 öncesinde, işçi tarafını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) heyeti bakanlık binasına giriş yaptı.

Görüşme kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi.

TÜRK-İŞ BAKAN IŞIKHAN'A MEKTUP SUNDU

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar liderliğindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a iletilmek üzere bir mektup getirdi.

Toplantı sonrası Ağar açıklama yaparak toplantıya katılmayacaklarını bildirdi.

TÜRK-İŞ'E DAVET GÖNDERİLDİ AMA...

7 milyon asgari ücretli ve dolaylı olarak tüm çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücrette zam pazarlığı bugün başladı.

Erdoğan'dan patronlara asgari ücret mesajı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerini bir araya getiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu için gözler Ankara'da.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantı için saatler 14.00'ü gösterdiğinde taraflar masadaki yerini alacak. Bakanlık, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ'e, işveren tarafını temsilen ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na (TİSK) davet gönderdi. Toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Asgari ücret 66 bin lira olarak hesaplandı: TÜİK'in formülünü Bakanlık verileri destekledi

TÜRK-İŞ, 5 hükümet temsilcisi, 5 işveren temsilcisi ve 5 işçi temsilcisinin olduğu masayı eleştirmişti. Yapının adil olmadığını söyleyerek masada yer almayacağını bildirmişti. İktidar kanadı tek temslici bulunduracağını açıklamıştı. Ancak TÜRK-İŞ, kendileri ile görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bu değişikliği resmi olarak bildirmesini istemişti.

Taraflara resmi bildirim geçen hafta yapıldı ancak bu davette TÜRK-İŞ'in talebinin yer alıp almadığı bilinmiyor. Haliyle işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ'in toplantıda yer alıp almayacağı merak konusuydu.

MASA İŞÇİSİZ TOPLANIYOR

TÜRK-İŞ mektubu sunduktan sonra Bakanlık önünde açıklama yaptı. Sendika, açıklamada toplantıya katılmayacaklarını ancak asgari ücret teklifini sunduklarını açıkladı.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar şunları kaydetti:

"TÜİK tarafından açıklanan %44.38 oranındaki enflasyona rağmen asgari ücrete yalnızca %30 oranında zam yapılmıştır. Yapılan zam enflasyonun oranının altında kalmıştır. O günden bu yana temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat artışları hız kesmeden devam etmiştir. Gıda, kira, eğitim ve ulaşım giderlerinde yaşanan yüksek fiyat artışları hane bütçesini hane bütçesini ağır biçimde baskılamaktadır. Elektrik, doğalgaz ve suya yapılan zamlar da bu baskıyı daha da arttırmaktadır. Asgari ücretin düşük belirlenmesi ile birlikte işçi ve ailesi başta zorunlu tüketim ürünleri olmak üzere tüm harcama kalemlerinde ardı ardına gelen fiyat artışlarıyla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu durum işçinin ücretinin hızla eridiğini ve alım gücünün her geçen gün daha da düştüğünü açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ortaya çıkan ekonomik tablo yalnızca çalışanları değil, yıllarca prim ödeyen ve ülkenin kalkınmasına emek vermiş olan emeklileri de derinden etkilemiştir. Türkiye ekonomisi son yıllarda büyümekte gayri safi milli hasıla artmakta ve kişi başına düşen gelir yükselmektedir. Ancak bu büyümenin oluşturduğu çalışanlara ve emeklilere yansımamakta, gelir artışı toplumun geniş kesimleri kesimlerine ulaşmamaktadır. Buna karşılık dolar milyarderleri sayısının her yıl artması, zengin ile yoksul arasındaki uçurumun daha da derinleştiğini göstermektedir. Bir kesim servetine servet katarken milyonlarca işçi ve emekli temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanmaktadır. Bu neden nedenlerle asgari ücret belirlenirken öncelikle geçtiğimiz yıl karşılanan karşılanmayan %14.38'lik enflasyon kaybı tam olarak telafi edilmelidir."

KOMİSYON NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Komisyon; bakanlık, işveren ve işçi temsilcilerinden 5'er üye olmak üzere 15 üyeden oluşuyor. Kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Bu noktada sendika ve konfederasyonların uzun süredir dile getirdiği temel eleştirilerden biri, komisyonun mevcut yapısının işçileri temsil etmediği yönünde.

KARAR BEKLENMİYOR

Komisyonun bugünkü toplantısından karar çıkması beklenmiyor. İşveren ve iktidar tarafı görüşmesini sürdürüyor. Bu toplantıda genel bir çalışma takvimi belirlenecek. Toplamda 3 toplantı yapılacak, ardından 2025 Aralık ayının son haftası 2026 asgari ücretinin belirlenmesi bekleniyor.