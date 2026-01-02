İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi

Her sene çalışanlarına verdiği ikramiyelerle dikkatleri üzerine çeken Skoda Türkiye Distribütörü Ahmet Yüce, bu yıl da çalışanlara verdiği sözü tuttu.

Geçtiğimiz sene Skoda çalışanlarına verdiği 29 maaş ikramiye ile gündeme gelen Ahmet Yüce, bu yıl da geleneği sürdürdü.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2025 yılında otomotiv şirketlerinin satış rakamları düşmesine rağmen çalışanlarının performansından memnun kalan Ahmet Yüce, ödemeleri gerçekleştirdi.

KAÇ MAAŞ İKRAMİYE VERİLDİĞİ GİZLİ TUTULDU

Ekonomim’de yer alan habere göre, Skoda Türkiye’de ikramiye ödemeleri hesaplara yatarken bu sefer kaç maaş verildiği açıklanmadı.

TUTARLAR AÇIKLANMAYACAK

25 ve 29 maaş ikramiye ödemelerinin ardından bir açıklama yapan Ahmet Yüce, bundan sonra vereceği ikramiye tutarlarını gizli tutacağını söylemişti.

GELENEK DEVAM EDECEK

Öte yandan ikramiye geleneğinin devam edeceğini vurgulayan Ahmet Yüce, "Ömrüm yettiği ve kazancım el verdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vermeye devam edeceğim" sözlerini sarf etmişti.