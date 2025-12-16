Bakan Işıkhan'dan kritik asgari ücret açıklaması: Sendika masaya oturacak mı?

Asgari ücret maratonunda tansiyon yükselirken, gözler 18 Aralık'ta (Perşembe günü) kurulacak masaya çevrildi.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm Türkiye'nin mutfağını ilgilendiren 2026 asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. İlk toplantının ardından kulisler hareketlenirken, Bakan Işıkhan sürece dair önemli bir değerlendirmede bulundu.

"SENDİKALARLA MUTLAKA İSTİŞAREDE BULUNACAĞIZ"

Bakan Işıkhan, sürecin kapalı kapılar ardında değil, iletişim kanalları açık bir şekilde yürütüleceği mesajını verdi. Sendikaların görüşlerinin alınacağını vurgulayan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahibiz. Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım; mutlaka istişarede bulunacağız"

KRİTİK RANDEVU PERŞEMBE GÜNÜ

Şimdi tüm hesaplar 18 Aralık Perşembe günü yapılacak ikinci toplantı üzerine kurulu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bir kez daha bir araya gelerek rakamları konuşacak.

MEVCUT MAAŞ

Milyonlarca ücretli çalışanın gözü kulağı açıklanacak asgari ücret oranında. Açlık sınırının 30 bin liraya yaklaştığı koşullarda, halihazırda asgari ücretli bir çalışanın eline net 22 bin 104 lira 67 kuruş geçiyor.