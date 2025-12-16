Asgari ücretli yansın haline! Şimşek'in tek derdi kasa: Açık açık söyledi

Asgari ücretli yansın haline! Şimşek'in tek derdi kasa: Açık açık söyledi
Yayınlanma:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının 2026’da maliyeti 1.1 trilyon liradır. Hiçbir şekilde vergi borçlarının silinmesi mümkün değildir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis'teki bütçe maratonunda milyonların merak ettiği "Vergi affı gelecek mi?" sorusuna cevap verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen '2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi' sırasında kürsüye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BENİM BÖYLE BİR YETKİM YOK, İSTEMİYORUM DA"

2022/12/16/mehmet-simsek1.jpg

Vergi affı ya da borç silinmesi beklentilerine kapıları kapatan Şimşek, bu konuda tek yetkili merciin Meclis olduğunu söyledi.

Ünlü ekonomist asgari ücret zammı için rakam verdiÜnlü ekonomist asgari ücret zammı için rakam verdi

Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Her bütçe görüşmesinde ifade ettiğim gibi vergi borçlarını yüce Meclisimiz dışında hiçbir makam ve merci silemez. Benim böyle bir yetkim olmadı. Böyle bir yetki de istemiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, vergiye ilişkin bütün muafiyetler anayasa gereği kanunlarla düzenleniyor. Kanunlarla düzenlenmemiş hiçbir vergi istisnası ve muafiyeti asla söz konusu değildir."

ASGARİ ÜCRETTEKİ VERGİ

2023/06/01/mehmet-simsek.jpg

Şimşek, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının bütçeye yük getireceğini söylerken yine akıllara "Tek derdi kasayı doldurmak" eleştirileri geldi.

Şimşek konuya ilişkin şunları söyledi:

"Örneğin asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının 2026’da maliyeti 1.1 trilyon liradır. Asgari ücrete vergi getirmek mi istiyorsunuz? Hayır. Biz asgari ücrete vergiyi kaldırdık. Bu bir vergi harcamasıdır. Dolayısıyla hiçbir şekilde vergi borçlarının silinmesi mümkün değildir. 1963’ten beri bütün hükümetler uygulamış. Geçen sene bir kanun değişikliği yaptık. Ve raporlar hatalı, aksak olsa dahi vergi aslının uzlaşmaya tabi olmayacağına ilişkin kanun değişikliğini getirdik."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Ekonomi
Yılbaşı kampanyalarına inceleme!
Yılbaşı kampanyalarına inceleme!
Euro 50 liranın üzerinde, dolar 43 lirayı zoruluyor
Euro 50 liranın üzerinde, dolar 43 lirayı zoruluyor