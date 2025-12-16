Asgari ücretli yansın haline! Şimşek'in tek derdi kasa: Açık açık söyledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis'teki bütçe maratonunda milyonların merak ettiği "Vergi affı gelecek mi?" sorusuna cevap verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen '2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi' sırasında kürsüye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BENİM BÖYLE BİR YETKİM YOK, İSTEMİYORUM DA"

Vergi affı ya da borç silinmesi beklentilerine kapıları kapatan Şimşek, bu konuda tek yetkili merciin Meclis olduğunu söyledi.

Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Her bütçe görüşmesinde ifade ettiğim gibi vergi borçlarını yüce Meclisimiz dışında hiçbir makam ve merci silemez. Benim böyle bir yetkim olmadı. Böyle bir yetki de istemiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, vergiye ilişkin bütün muafiyetler anayasa gereği kanunlarla düzenleniyor. Kanunlarla düzenlenmemiş hiçbir vergi istisnası ve muafiyeti asla söz konusu değildir."

ASGARİ ÜCRETTEKİ VERGİ

Şimşek, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının bütçeye yük getireceğini söylerken yine akıllara "Tek derdi kasayı doldurmak" eleştirileri geldi.

Şimşek konuya ilişkin şunları söyledi: