Ünlü ekonomist asgari ücret zammı için rakam verdi

Yeni yıl yaklaşırken ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda süreç hızlanırken, ocak ayında açıklanacak yeni ücrete ilişkin beklentiler de şekillenmeye başladı. TGRT Haber canlı yayınına katılan ekonomist Filiz Eryılmaz, geçen yıl uygulanan hesaplama yönteminin bu yıl da devam edeceğini söyledi.

“BEKLENEN ENFLASYON” VURGUSU

Eryılmaz, ekonomi yönetiminin “gerçekleşen enflasyon” yerine “beklenen enflasyon” yaklaşımını koruduğunu vurguladı.

Merkez Bankası’nın 2025 yılı için yüzde 16 olarak belirlediği enflasyon hedefine dikkat çeken Eryılmaz, geçen yılki uygulamaya benzer şekilde bu oranın üzerine yaklaşık 9 puanlık bir refah payı eklenebileceğini dile getirdi. Bu hesabın da yüzde 25’lik zam oranına işaret ettiğini söyledi.

ALT SINIR YÜZDE 23

Zam oranının alt sınırının yüzde 23, üst sınırının ise yüzde 25 olacağını öngören Eryılmaz, 2026 yılında ekonomi yönetiminin daha sıkı bir politika izleyeceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ben maksimum ve olacak oranın da yüksek ihtimali yüzde 25, minimum da yüzde 23 olacak kanaatindeyim. Yüzde 25'in daha üstünde, olması gerekir kesinlikle ama bunun üzerinde bir zam olacağını düşünmüyorum."

Eryılmaz'ın yaptığı hesaplamaya göre 22 bin 104 TL olan asgari ücrete yüzde 23 zam gelmesi halinde yeni rakamlar 27 bin 188 TL, yüzde 25 zamda ise 27 bin 630 TL olacak.

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI YAPILDI

Öte yandan, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirdi. Hükümet ve işveren temsilcilerinin katıldığı komisyonun ikinci toplantısı 18 Aralık’ta yapılacak. İlk toplantıya işçileri temsil eden TÜRK-İŞ katılmazken, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katıldı.

İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının ardından ikinci kez 18 Aralık Perşembe günü bir araya geleceğini duyurdu.