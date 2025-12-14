Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı

2026 yılında yürürlüğe girecek yeni asgari ücretin, asgari ücret belirleme komisyonunun üçüncü toplantısının ardından açıklanması bekleniyor. Bu haftaki ikinci toplantıda ise ilgili bakanlıklar sunumlarını yapacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi temsilcilerinin katılmadığı ilk toplantının ardından, ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü gerçekleştirecek. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcilerinin sunum yapması bekleniyor.

Bu sunumlarda Orta Vadeli Program’da yer alan genel ekonomik veriler ile ticaret rakamları aktarılacak. 2020 ve daha önceki yıllarda işçi tarafının talebi üzerine TÜİK bekar bir işçinin asgari geçim tutarını ağır, orta ve hafif işlerde çalışan işçiler için ayrı ayrı hesaplıyordu.

Ancak işverenlerin de itirazları doğrultusunda 2021 yılından itibaren bu hesabın yapılması bırakıldı.

Asgari ücret için 45 bin lira açıklamasıAsgari ücret için 45 bin lira açıklaması

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI VE OLASI AÇIKLAMA TAKVİMİ

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre18 Aralık’ta yapılacak ikinci toplantıda sunumların gerçekleştirilmesinin ardından, komisyonun bir sonraki hafta üçüncü toplantısını yapması bekleniyor. İşçi tarafının bu toplantıya katılmaması halinde ise, aynı hafta içinde yeni asgari ücretin açıklanabileceğine dikkat çekiliyor.

Bu süre içerisinde iktidarın komisyonun yapısında değişiklik yapması halinde ise Türk-İş’in de toplantılara katılıp katılmamayı değerlendirmesi bekleniyor.

Türk-İş toplantılara katılmasa da asgari ücret konusundaki talebi aslında kendi yaptığı araştırmada yer alıyor.

Asgari ücretten daha acı bu gerçek: Sayıları arttıAsgari ücretten daha acı bu gerçek: Sayıları arttı

Türk-İş, “açlık-yoksulluk sınırı” araştırmasında “bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetini” de hesaplıyor. Bu aslında o sırada olması gereken asgari ücret anlamına da geliyor. Türk-İş’in kasım araştırmasına göre bu rakam 38 bin 752 liraydı.

RAKAM 40 BİN LİRAYA YAKLAŞIYOR

Bu rakamın yeni yılda 40 bin liraya yaklaşacağına işaret ediliyor. İşçi tarafının kendisiyle çelişeceği için bu rakamın altındaki bir asgari ücreti kabul etmeyeceği vurgulanıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

