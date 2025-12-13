Asgari ücret için 45 bin lira açıklaması

Yayınlanma:
Asgari ücrete ilişkin açıklamalar sürerken, Fatih Erbakan, enflasyon oranına işaret ederek, asgari ücretin 45 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Asgari ücret maratonunda pazarlıklar sürerken, Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda ekonomi gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin en yakıcı sorununun geçim derdi olduğunu vurgulayan Erbakan, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun verilerini referans gösterdi.

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 45 BİN TL OLMALI"

2023/03/20/fatih-erbakan.jpg

Kasım ayında açlık sınırının 30 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 93 bin liraya dayandığına dikkat çeken Erbakan, mevcut asgari ücretin açlık sınırının bile altında kaldığını belirtti.

İktidara "paylaşımda adalet" çağrısı yapan Erbakan, partisinin asgari ücret talebini şu sözlerle duyurdu:

"Yıllardan beri Türkiye'nin büyümesi, ekonominin büyümesinden olan pay asgari ücretliye yansıtılmadı ve bütün bunlar ilave edildikten sonra 2 asgari ücretin yoksulluk sınırı seviyesine getirilmesi son derece önemli. Bu nedenle asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini ifade ediyoruz."

BÜYÜMEDEN PAY ŞARTI

2023/12/05/erbakan-ve-erdogan.jpg

Sadece enflasyon farkının verilmesinin yeterli olmayacağını belirtem Erbakan, refah payının zorunluluk olduğunu vurguladı.

Erbakan, "Asgari ücretle ilgili olarak hep söylediğimiz, enflasyon farkının ilave edilmesi lazım. Yüzde 30'luk, yüzde 40'lık, o da TÜİK enflasyonuna göre bir enflasyon artışı. Büyümeden payın asgari ücretliye aktarılması lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ekonomi
