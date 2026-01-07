Bu "motosiklet" gerçek, çalışır durumda ve satılık

Bu "motosiklet" gerçek, çalışır durumda ve satılık
Yayınlanma:
Tron Işık Döngüsü'nden doğrudan esinlenilerek tasarlanan eşsiz bir elektrikli "motosiklet", müzayede dünyasında ilgi çekiyor.

PBC NeuTron olarak adlandırılan bu araç, tamamen işlevsel ve yasal olarak trafiğe çıkabilir.

24 inç jantlara, entegre LED aydınlatmaya ve siyah renkte minimalist, fütüristik bir tasarıma sahip.

ekran-goruntusu-2026-01-07-200318.png

Görkemli görünümüne rağmen, farlar, sinyaller, aynalar ve plaka tutucuları da dahil olmak üzere gerekli tüm yasal unsurlarla donatılmıştır.

NeuTron, Ocak ayında Barrett-Jackson Scottsdale'da minimum rezerv fiyatı olmaksızın açık artırmaya çıkarılacak.

ekran-goruntusu-2026-01-07-200403.png

Uzmanlar, koleksiyoncuların ve fütüristik teknoloji hayranlarının ilgisine bağlı olarak nihai fiyatın önemli ölçüde değişebileceğini öngörüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

