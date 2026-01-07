Bu "motosiklet" gerçek, çalışır durumda ve satılık

PBC NeuTron olarak adlandırılan bu araç, tamamen işlevsel ve yasal olarak trafiğe çıkabilir.

24 inç jantlara, entegre LED aydınlatmaya ve siyah renkte minimalist, fütüristik bir tasarıma sahip.

Görkemli görünümüne rağmen, farlar, sinyaller, aynalar ve plaka tutucuları da dahil olmak üzere gerekli tüm yasal unsurlarla donatılmıştır.

NeuTron, Ocak ayında Barrett-Jackson Scottsdale'da minimum rezerv fiyatı olmaksızın açık artırmaya çıkarılacak.

Uzmanlar, koleksiyoncuların ve fütüristik teknoloji hayranlarının ilgisine bağlı olarak nihai fiyatın önemli ölçüde değişebileceğini öngörüyor.