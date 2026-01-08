Trump'ın açıklamaları savunma şirketlerini düşürdü

ABD borsalarında karışık bir seyir hakim oldu. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,94 oranında değer kaybederek 48.996,19 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,34 azalışla 6.920,95 puana indi. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,16'lık artışla 23.584,28 puana yükseldi.

İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Yatırımcıların odağındaki makroekonomik verilerden ADP'nin istihdam raporuna göre, özel sektör istihdamı aralık ayında 41 bin kişi artış göstererek beklentilerin gerisinde kaldı. Kasım ayındaki JOLTS açık iş sayısı da 7 milyon 146 bine düştü.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI PİYASALARI ETKİLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük kurumsal yatırımcıların konut alımını kısıtlayacağını duyurması, Blackstone ve Apollo Global Management gibi varlık yönetimi şirketlerinin hisselerinde yüzde 5'in üzerinde düşüşe yol açtı. Ayrıca savunma şirketlerine yönelik temettü ve hisse geri alım kısıtlaması açıklaması, Raytheon, Lockheed Martin ve Northrop Grumman hisselerinde yüzde 2,5 ila 5,5 arasında kayıplara neden oldu.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER VE VENEZUELA HAM PETROLÜ

Jeopolitik cephede, ABD yönetiminin Venezuela'daki geçici yönetimle yaptığı anlaşma uyarınca, 30 ila 50 milyon varil petrolün ABD'ye teslim edileceği açıklandı. Beyaz Saray Sözcüsü, Venezuela petrolünün küresel pazarlarda satışının başladığını ve bu kapsamda seçici yaptırım gevşetmelerine gidileceğini belirtti. Satıştan elde edilecek gelirlerin ABD kontrolündeki hesaplarda toplanacağı ifade edildi.