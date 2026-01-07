Son Dakika | Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü

Son Dakika | Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı düşürüldü
Son dakika... Bu gece yayımlanan Resmî Gazete'de yer alan karara göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında devlet katkısı yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürüldü.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkı oranı yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürüldü. Cayma hakkı kullanılmadığı takdirde sağlanacak ilave devlet katkısı ise 500 lira olarak belirlendi.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı oranında önemli bir düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, sistemdeki devlet katkı oranı düşürüldü.

KATKI ORANI YÜZDE 20'YE İNDİRİLDİ

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında, işveren katkıları hariç, katılımcıların hesaplarına yatırdıkları katkı paylarına uygulanan devlet katkısı oranı yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirildi.

İLAVE DEVLET KATKISI 500 LİRA OLDU

Aynı kararla, katılımcının cayma hakkını kullanmaması durumunda sağlanacak olan ilave devlet katkısı tutarı da 500 lira olarak belirlendi.

UYGULAMAYI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YÜRÜTECEK

Söz konusu kararın hükümlerini yürütme görevi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verildi. Yeni oran, kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

