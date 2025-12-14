Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 29. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, işçi-işveren ilişkilerine ve asgari ücret sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Çalışma hayatında denge ve adaletin esas olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak, adalet eksenindedir. Kimsenin mağdur olmadığı bir sistem hepimizin önceliğidir" ifadelerini kullandı.

"KEFENİN CEBİ YOK ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN"

Konuşmasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına da değinen Cumhurbaşkanı, komisyonda işveren kesimini temsil eden TİSK heyetine doğrudan seslendi. İşverene sorumluluk çağrısı yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim: Kefenin cebi yok. Dünyadan dar bekâya mal mülk değil; adalet, hakkaniyet, dürüstlük üzerine yaşanmış bir hayat ile hayır dualar götüreceğiz. İster siyasetçi ister işveren olalım; eğer geride hayırla yâd edilen bir miras bırakabiliyorsak, işte asıl zenginlik budur. Bahtiyarlık kaynağı budur."

Erdoğan'dan patronlara asgari ücret mesajı

PATRONLAR ERDOĞAN'A YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısı, kamuoyunda "Patronlar Kulübü" olarak bilinen Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyesi büyük işverenler tarafından değerlendirildi. TÜSİAD üyesi iş insanları, kendi bünyelerinde asgari ücretle işçi çalıştırmadıklarını ancak belirlenecek yeni zam oranının kendileri için de bir gösterge niteliği taşıdığını belirtti.

"DEVLET DE KATKI SAĞLARSA DAHA İYİ RAKAMLARA ULAŞILIR"

Mevcut ekonomik koşullarda asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını ifade eden işverenler, Erdoğan'ın "ellerini taşın altına koyma" çağrısına karşılık devletin rolüne dikkat çekti. İş insanları, Erdoğan'ın sözlerine istinaden, "Bizim elimiz her daim taşın altında. Devletin de elini taşın altına koyması halinde çok daha iyi asgari ücret rakamlarına ulaşılabilir" şeklinde konuştu.