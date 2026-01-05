İranlı uyuşturucu baronunun cinayetinde akü fabrikası sahibi de çıktı!

Halktv.com.tr Özel Haber/ Dinçer GÖKÇE

Türkiye vatandaşlığı aldıktan sonra Aras Yılmaz adını alan İranlı Yousef Ali Akbari (48) geçen yıl 8 Aralık akşamı Sarıyer Maslak’ta öldürüldü. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma bir yıl sonra tamamlandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianameye göre, hakkında yakalama kararı bulunan Emre Battal (31), Yılmaz’ın öldürülmesi için Mert Akçay ile temasa geçti. Akçay’ın ifadesine göre Battal, Yılmaz’ın fotoğrafını da kendisi ile paylaşarak bu kişi ile yaptığı ticaret nedeni ile iflas ettiğini söyledi.

HANGİ YOLU KULLANACAĞI DAHİ BİLİNİYORDU

Akçay, Battal’ın kendisine bu kişiyi öldürmesi için 1 milyon lira teklif ettiğini söyledi. Battal, olayda kullanması için bir motosiklet ile bir silahı Akçay’a teslim etti. 8 Aralık akşamı yapılan son görüşme sonrası Battal, Akçay’ı Vadi İstanbul’a yönlendirdi. Bu aşamadan sonra Battal ile Akçay arasında telefon teması ise hiç kesilmedi. Battal, Akçay’a, Aras Yılmaz’ın hangi yolu kullanacağı bilgisini dahi paylaştı.

Mert Akçay, cinayeti 1 milyon lira almak için işlediğini ifade etti.

TETİKÇİ DE ANBEAN TAKİBE BAŞLADI

Mert Akçay, Aras Yılmaz’ın aracının Vadi İstanbul’da olduğunu gördükten sonra beklemeye başladı. Saat 23.25 gibi Yılmaz’ın sürücülüğünü yaptığı araç, yemek yedikleri restoranın önünden hareketlendi. Aracı Aras Yılmaz kullanıyordu. Hemen yanındaki koltukta ise İranlı Ghader Mehri bulunuyordu. Yılmaz’ın aracı ana yola bağlanmak üzere olduğu esnada Mert Akçay, motosikleti ile bu aracı takibe başladı.

İranlı baron, Türkiye vatandaşı olduktan sonra Aras Yılmaz adını aldı.

CİNAYET ANINDA DA TELEFON AÇIKTI

Bu sırada Mert Akçay ile Emre Battal arasındaki telefon görüşmesi de sürüyordu. Akçay, Battal’a; Yılmaz’ı net bir biçimde gördüğünü söyledi. Emre Battal’ın “Tamam o zaman yapıştır” demesi üzerine Akçay, silahını ateşledi. Doğrudan Yılmaz’ı hedef alan Akçay 7-8 el ateş etti. Yılmaz araç içinde can verdi.

Cinayet anında olay yerinde bulunan Reza Hamati, Aras Yılmaz'ın en yakınındaki isimlerden biriydi.

ARAS YILMAZ’I, ADAMI TAKİP EDİYORDU

Bu sırada Mert Akçay kaçmaya çalıştı. Ancak bu sırada, kendisini takip eden bir aracın olduğu anlaşıldı. Bu aracın sürücüsünün Reza Hamati (32) olduğu anlaşıldı. Aras Yılmaz’ın başında olduğu uyuşturucu şebekesinin iki numaralı ismi olan Hemati, motosikletle kaçmaya çalışan Mert Akçay’ın üzerinde olduğu araca çarptı. Yere düşen Akçay yaya olarak kaçmaya başladı. Akçay, bir benzin istasyonu yakınında bekleyen bir aracın kasasına girerek saklanmaya çalıştı. Ancak bir süre sonra, yapılan ihbar üzerine Yunus Polisleri anılan noktaya geldi. Polisler Akçay’ı yakaladı.

TETİKÇİYİ ALMAYA GİTMİŞLER

Olayda kullanılan motosikletin ruhsat sahibi Burak Kuzu (24), olaydan sonra Mert Akçay’ı almaya giden motosiklet tamircisi Öner Önal (48); Önal ile birlikte Akçay’ı, kaza yaptığını düşünerek, almaya gittiklerini söyleyen Kerem Uçar (28) haklarında dava açılan isimler oldu. Akçay dışındaki 3 isim de tutuklu durumda. Bu arada sanıklardan Kerem Uçar’ın akü fabrikası sahibi olduğu anlaşıldı.

Aras Yılmaz ile Türkiye vatandaşlığı alan eşinin Zeytinburnu'ndaki lüks bir sitede yaşadığı anlaşıldı.

CİNAYETİN NEDENİ UYUŞTURUCU HESAPLAŞMASI

Aras Yılmaz cinayeti ile ilgili tetikçi yakalandı. Azmettirici Emre Battal’ın adı bilinse de, iddianamede cinayet planın arkasında yer alan kişilerle ilgili bilgi yer almadı. Uyuşturucu hesaplaşması olarak değerlendirilen cinayette Türkiye’de etkin olan bir suç örgütünün rolünün olduğu kaydediliyor. Uyuşturucu baronu Aras Yılmaz dışında, İranlı olan eşi de Türkiye vatandaşlığı almış. Aras Yılmaz’ın eşi A. Yılmaz’ın Zeytinburnu’nda daire fiyatları 100 milyon liraya kadar çıkabilen lüks bir sitede yaşadığı anlaşıldı.