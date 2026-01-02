Eren Şar’ın örgüt lideri olmakla suçlandığı ‘VIP dolandırıcılık’ davasında karar çıktı

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 8 sanıklı dava dosyasında, ‘örgüt lideri’ olmakla suçlanan isim Eren Şar’dı. Soruşturma sürecinde 20 ay tutuklu da kalan Eren Şar; hakkında dava veya soruşturma bulunan kişilerin yakınlarından para alarak, ‘sorunlarını’ çözme vaadinde bulunmakla suçlanıyordu.

Dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu dahil çok sayıda emniyet müdürü ve savcı ile yakın bir ilişki kurduğu kaydedilen Eren Şar, Çeşme Emniyet Müdürü Osman Bahadır’ın aracında yakalanmıştı.

Komiser yardımcısı Serhan Mustafa Korkmaz.

TAHLİYE VAADİ İLE PARA ALDI

Üç yıl süren yargılama sonrası mahkeme geçen kasım ayı sonunda kararını açıkladı. Eren Şar, uyuşturucu ticaretinden tutuklu olan İ. Ş.’ye cezaevinden çıkarmak için bu kişinin yakınlarından para almaya çalışmakla suçlanmıştı. Mahkeme, anılan eylemden ötürü Eren Şar’a 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası 10 bin TL de adli para cezası verdi. Şar, eşi tutuklu bulunan Filiz Sulak’tan da, eşini tahliye ettirmek için 300 bin TL talep ederek 50 bin TL almakla suçlanmıştı. Şar’a, anılan eylemden dolayı da 3 yıl 9 ay 20 bin TL de adli para cezası verildi.

Eren Şar, 20 ay tutuklu kaldı.

GÜNİZ AKKUŞ DA ŞAR’DAN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Eren Şar hakkında şikâyetçi olan isimlerden biri de polislikten atılan Güniz Akkuş’tu. Meslekten atıldıktan sonra birçok suça karışan Akkuş; Şar’ın kendisinden, hakkındaki bir dosyanın kapatılması için 10 bin dolar istediğini ifade etmişi. Akkuş’un, Şar’a gönderdiği “Bana bak, şimdi Emniyet Genel Müdürü’ne gidiyorum. Senin de adını veriyorum. Kimmiş benim hakkımda dosya hazırlayan, benden 10 Bin dolar dosyayı kapatmak için para istediğini de söylüyorum. Bakalım seninle görüşen müdürleri de aldıracağım” mesaj da dosyaya girdi. Mahkeme, Şar’a, Güniz Akkuş’a yönelik eyleminden ise beraat karar verdi. Şar, anılan eylem dışında 3 ayrı eylemin yanı sıra ‘örgüt liderliği’ suçlamasından da beraat etti.

Güniz Akkuş, Eren Şar’ın kendisinden 10 bin dolar istediğini iddia etmişti.

YATAK ODASINDA GİZLİ KAMERA BULUNDU

Eren Şar dışında şoförü Kemal Çetin’e 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro’da komiser yardımcısı olarak görev yapan Serhan Mustafa Korkmaz’a da tek bir eylemden ötürü ceza verdi.

1 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası verilen Serhan Mustafa Korkmaz, ‘gizliliği ihlal etmekle’ suçlanmıştı. Korkmaz, soruşturmayı yürüten İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Eren Şar’ın ev olarak kullandığı Maslak 1453’teki ofise dinleme cihazı koyduğunu, Şar’a ileten kişi olmakla suçlanmıştı.

UFUK ŞENE DAHİL 5 KİŞİ BERAAT ETTİ

Mahkeme, Görkem Eryılmaz, Furkan Erol, şarkıcı Ufuk Şenel, Ferhat Orman ve Tolga Akçay’a yönelik ise tüm suçlardan beraat kararı verdi.

‘EREN ŞAR, HEPSİNİN PRENSİYDİ’

Eren Şar ile arkadaş olduklarını ama hiçbir şekilde bu kişiden menfaat elde etmediğini vurgulayan Serhan Mustafa Korkmaz, yaptığı savunmada dikkat çeken ifadeler kullandı. 16 yıl polislik yaptığını kaydeden Korkmaz, “Eren'le arkadaşlık yapmamın sebebi emniyet müdürüm, kaymakam hepsinin prensi gibiydi bu adam. Suphi Savcı, hâkim-savcılar arkadaş ortamımız böyle bir ortamdı. Şu anki il jandarma komutanını görüntülü arıyor. Yani bu adamdan bana ne zarar gelebilir… Ben bu yüzden arkadaşlık yaptım. Nuh Köroğlu ile Eren Sar arasında bir tartışma çıkıyor, Neden olduğunu bilmiyorum, neyi paylaşamadıklarını bilmiyorum. Nuh Köroğlu'nun talimatıyla Eran Şar’a dosya yapılıyor” ifadelerini kullandı.