Asgari ücret pazarlığında kritik hafta: 39 bin 500 TL'lik teklif masada

Türkiye'de milyonlarca emekçinin geçim mücadelesi verdiği asgari ücret maratonu resmen başladı. İşçi tarafının katılmadığı ilk toplantıdan somut bir rakam çıkmazken, gözler Perşembe günü (18 Aralık) yapılacak kritik ikinci buluşmaya çevrildi.

Asgari ücrette kritik gün: İşçisiz belirlenecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren toplantıdan herhangi bir rakam çıkmadı. Sürecin sonunda belirlenecek rakamın 31 Aralık'a kadar netleşmesi ve 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İŞÇİ TARAFI MASADA YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan ilk toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. Toplantıda işveren tarafını TİSK temsil ederken, işçi tarafı olan TÜRK-İŞ masada yer almadı.

TÜRK-İŞ geçen yıl yapılan toplantının ardından komisyonun yapısının adil olmadığını belirterek masada yer almayacağını açıklamıştı.

Bu sene de ilk toplantıya tekliflerini içeren dosyayı teslim ederek çıktı. TÜRK-İŞ'in, asgari ücret talebi 39 bin 525 lira oldu. Masada bu rakam dururken olası senaryolar da konuşuluyor.

Komisyon, çalışma takvimini belirlediği ilk oturumun ardından ikinci toplantı tarihini de netleştirdi. Taraflar, 18 Aralık Perşembe günü yeniden bir araya gelecek. Nihai kararın ise önceki yıllarda olduğu gibi 3 veya 4 toplantının ardından açıklanması öngörülüyor.

İŞTE MASADAKİ ZAM SENARYOLARI VE CEBE GİRECEK RAKAMLAR

Mevcut durumda net 22 bin 104 TL olan asgari ücret için masada farklı zam oranları konuşuluyor. İşte 2026 yılı için olası senaryolar:

Yüzde 20 Zam: Asgari ücrete yüzde 20 artış yapılırsa net maaş 26 bin 584 TL'ye yükselecek.

Yüzde 25 Zam: Artış oranı yüzde 25 olursa net ücret 27 bin 630 TL olacak.

Yüzde 28,5 (OVP Tahmini): Orta Vadeli Program'daki yıl sonu enflasyon tahmini baz alınırsa net ücret 28 bin 404 TL seviyesine çıkacak.

Yüzde 30 Zam: Yüzde 30'luk bir artışta asgari ücretli 28 bin 735 TL alacak.

Yüzde 35 Zam: Zam oranı yüzde 35 olursa net maaş 29 bin 841 TL'ye ulaşacak.

Yüzde 40 Zam: Yüzde 40'lık bir artış senaryosunda ise net asgari ücret 30 bin 946 TL olacak.

İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEYİ ETKİLEYECEK

Belirlenecek yeni asgari ücret sadece maaşları değil, ekonomideki pek çok kalemi de değiştirecek. İşsizlik maaşının alt ve üst sınırlarından kıdem ve ihbar tazminatlarına, stajyer ücretlerinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerine kadar birçok ödeme kalemi yeni oranla birlikte güncellenecek.