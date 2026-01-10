Mahfi Eğilmez: Yerli yatırımcıyı dünyadan ayıran farkı açıkladı

Küresel piyasalar Trump yönetiminin yarattığı belirsizlik sarmalında savrulurken, güvenli liman arayışındaki milyonlar altın ve gümüşe sığındı.

Eskıi Hazine Müsteşarı Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, "Kendime Yazılar" bloğunda kaleme aldığı "Altın ve Gümüş Fiyatları" başlıklı analizinde, değerli metallerde yaşanan olağandışı ralliyi ve Türkiye’deki yatırımcıların karşı karşıya olduğu riskleri masaya yatırdı.

Altın ABD verisine rağmen yükseldi

10 Ocak 2026 itibarıyla dünyada ons altın fiyatının 4 bin 508 dolara ulaştığını hatırlatan Eğilmez, iç piyasada gram altının 6 bin 250 lira seviyesine tırmanışını verilerle özetledi.

TRUMP VE BELİRSİZLİK ENDEKSİ REKOR KIRDI

Değerli metallerdeki yükselişin ana motorunun "belirsizlik" olduğunu vurgulayan Eğilmez, Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte Dünya Belirsizlik Endeksi'nin daha önce hiç görülmemiş seviyelere çıktığını belirtti.

Eğilmez'e göre; gümrük vergileri, ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimler, portföy yatırımcılarını fiziksel ve sanal altına yönlendiriyor.

Öte yandan gümüşün, altından daha hızlı yükselmesinin arkasında stratejik bir neden yatıyor:

Endüstriyel Talep: Güneş panelleri ve elektrikli otomobil üretimi gümüşün değerini artırıyor.

Güvenli Liman: Ekonomik belirsizlikten kaçanların talebi gümüşü altından daha hızlı yukarı taşıyor.

TÜRK YATIRIMCISI İÇİN 'KABUS SENARYOSU'

Eğilmez, Türkiye’deki birikim sahiplerinin sadece altın fiyatlarını değil, dolar kurunu da takip etmesi gerektiğini hatırlattı. Yatırımcılar için en riskli durumu şu sözlerle açıkladı:

"Altın ve gümüş fiyatı dünyada yükselirken Türkiye'de dolar kuru da yükseliyorsa yatırımcı yüksek kazanç sağlıyor. Ancak altın ve gümüş fiyatları dünyada düşerken, dolar da Türk Lirası karşısında değer kaybediyorsa bu kâbus senaryosudur. Bu durumda yüksek kayıplar yaşanabilir."

MERKEZ BANKALARINDA "DOLARSIZLAŞMA" HAMLESİ

Analizde, gelişmiş ülkelerin tarihsel nedenlerle yüksek altın rezervi tuttuğu, ancak Çin ve Rusya gibi ülkelerin son yıllarda rezervlerini dolardan arındırarak altına kaydırdığına dikkat çekildi. Gelişme yolundaki ekonomilerin döviz rezervine mahkûm olduğunu belirten Eğilmez, merkez bankalarının bu altın talebinin fiyatları yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

FİYATLARIN GELECEĞİ: GERİLEME Mİ YÜKSELİŞ Mİ?

Geleceğe dair üç farklı görüşün (düzeltme, sürekli yükseliş, yatay seyir) olduğunu belirten Eğilmez, kendi beklentisini şöyle açıkladı: