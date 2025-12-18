İş dünyasından asgari ücret açıklaması!

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Ankara'daki ikinci toplantıdayken, İstanbul'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 Ocak zammı için ikinci kez masaya oturduğu kritik günde, iş dünyasının önemli isimlerinden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan'dan açıklama geldi.

"GERÇEKLER DOĞRULTUSUNDA KARAR ÇIKACAK"

İstanbul'da düzenlenen 7. Savunma Sanayii Buluşmaları’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçıvan, beklentisini şu sözlerle dile getirdi:

"Asgari ücrette gerçekler doğrultusunda memnun edecek bir karar çıkacaktır."

"SANAYİCİ ORANIN ÜZERİNE ÇIKACAK"

Öte yandan iş dünyasından gelen sinyaller, özel sektörün devletin belirleyeceği oranın üzerine çıkabileceğini gösteriyor. DEİK Başkanı Nail Olpak da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sanayicilerin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücret artışının üzerinde bir zam yapacağını belirtmişti.

Kritik toplantı bugün! EMEP'den Türk-İş'e asgari ücret masasına dön çağrısı

Asgari ücret toplantısı öncesi TÜRK-İŞ'ten açıklama

Pazarlık masasında süreç işlerken, nihai rakamın ay sonuna kadar belirlenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılmıştı.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ

Türkiye'de milyonlarca emekçinin geçim mücadelesi verdiği asgari ücret maratonu 12 Aralık'ta resmen başlamıştı. İşçi tarafının katılmadığı ilk toplantıdan somut bir rakam çıkmazken, gözler bugün yapıldı.

İŞÇİ TARAFI MASADA YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıya işçi temsilcisi TÜRK-İŞ katılmadı.

TÜRK-İŞ geçen yıl yapılan toplantının ardından komisyonun yapısının adil olmadığını belirterek masada yer almayacağını açıklamıştı.

Asgari ücrette ikinci toplantı!

Bu sene de ilk toplantıya tekliflerini içeren dosyayı teslim etti ancak katılmadı. TÜRK-İŞ'in, asgari ücret talebi 39 bin 525 lira oldu. Masada bu rakam dururken bugün yapılan toplantıda patronlar ve iktidar temsilcileri yer aldı.

Bakan Vedat Işıkhan ise önce TÜRK-İŞ'i ziyaret etti, sonra HAK-İŞ ile görüştü. Ardından da komiyon toplantısına katıldı.